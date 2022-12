Nacional 25-12-2022

Condiciones climáticas, geográficas, habitacionales y de residuos facilitan voracidad de incendios en Viña-Valparaíso

El incendio forestal que se registra en Viña del Mar se suma al registro de estos desastres naturales que han afectado gravemente a la Región de Valparaíso en 2014, 2017 y 2019.

Por el lado del análisis, el profesor Luis Álvarez del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, mencionó los factores que han permitido que estas emergencias se reiteren en el tiempo y tengan un rápido avance, haciendo énfasis en las condiciones climáticas y geográficas.

Explicó que "nuestra geografía porteña es muy acentuada, es una estructura abisal, no es un solo plano".

"El incendio en Valparaíso no es un incendio normal, es un incendio eruptivo, de mucha fuerza y violencia producto de que se desarrolla a partir de las condiciones que tienen los fondos de quebrada, donde efectivamente se incuba, se consume el oxígeno, luego se proyecta, trata de salir de la quebrada pero con fuerza, que termina en la cima y quema casas", detalló.

Francisco Correa, investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma, apuntó que otro factor que se suma a lo geográfico en los incendios forestales "tiene que ver con la acumulación de residuos", un problema municipal sobre la gestión de estos que "debiese solucionarse de raíz, porque es el principal combustible de estos incendios".

Además de aquello, también "tenemos la baja fiscalización en términos de los materiales con los que se construye y, si se cumplen las normas que permitan minimizar los daños cuando existan incendios en zonas urbanas, es importante una mayor regulación de la construcción de viviendas".

Respecto a lo anterior, opinó que se podría enfrentar con "un plan de actualización o de mejoramiento que permita instalar estos sistemas que frenen la proliferación de los focos de fuego".

"La idea de construir donde no deberíamos es bastante compleja en un contexto social muy, muy complicado, es decir, tenemos un déficit habitacional, una masa que cada vez está demandando más viviendas", complementó Ricardo Rivas, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres.

Las construcciones irregulares se vinculan con el problema de la creación de los campamentos. En ese sentido, la directora social de Techo Chile, Isidora Lazcano, enfatizó en "la grave emergencia habitacional que estamos viviendo en el país".

"Hoy día el incendio refleja eso, los campamentos reflejan la cara de la emergencia habitacional que tenemos, donde se está empujando a las familias a vivir en estas condiciones de inseguridad", apuntó.