Opinión 20-05-2025

Conectar con propósito: el cambio silencioso de las escuelas rurales



Carlos Ramos

Asesor de TI y Operaciones Enseña Chile



En este Día Mundial del Internet no basta con referirse a la velocidad, datos o redes. Hoy más que nunca debemos hablar del propósito de estar conectados, especialmente en escuelas rurales. Allí donde antes no había conexión, hoy emergen espacios de colaboración, proyectos con sentido y aprendizajes significativos, donde la tecnología se vuelve un medio y no un fin. Y es que conectar a una escuela ubicada en un lugar alejado no es solo habilitar una señal Wi-Fi: es abrir un portal hacia el futuro de la educación.

El proyecto “Aulas sin límites” de Enseña Chile encarna esta convicción, lo que comenzó como un esfuerzo por reducir la brecha digital, se ha transformado en una iniciativa que resignifica el uso de la tecnología en comunidades educativas, a través de una visión compartida que pone a las y los estudiantes en el centro de su aprendizaje, a docentes como guía y a la comunidad como sostén para impulsar el cambio.

Sin embargo, llevar la tecnología y conectividad a las salas de clases no sería posible sin el compromiso de las y los profesores que se han atrevido a innovar, aprender de nuevo y a integrar lo digital con lo humano, con el fin último de mejorar los aprendizajes fundamentales. Son ellos quienes, junto a sus comunidades y líderes, han sostenido esta transformación.

Hoy el internet nos permite reafirmar una visión común: la educación pública, rural y con identidad puede ser sin límites. Continuaremos trabajando unidos hasta que, sin importar el lugar donde nuestras y nuestros estudiantes nacen, pueda alcanzar sus sueños y construir un futuro con propósito.