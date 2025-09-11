Nacional 11-09-2025

Confirman llegada de Constanza Santa María a Megamedia: Conducirá el noticiero central junto a Juan Manuel Astorga

Luego de dejar TVN en agosto pasado, Constanza Santa María se incorporará a Megamedia, según confirmó el holding este miércoles. En concreto, la periodista conducirá "Meganoticias Prime" junto a Juan Manuel Astorga, además de participar en otros proyectos informativos. "A Constanza le damos una cariñosa bienvenida a Megamedia, donde se incorpora a un equipo humano de excelencia, para enfrentar los grandes desafíos que nos pone la industria de las comunicaciones a nivel global", señaló el holding en un comunicado.

Cabe recordar que el 18 de agosto pasado, TVN anunció la salida de Santa María de la señal, luego de poco más de cuatro años en ella. En la oportunidad, el canal público indicó que la periodista tomó la decisión de partir para "emprender nuevos desafíos laborales". Al día siguiente, Constanza Santa María condujo por última vez la edición central de "24 Horas". En la oportunidad agradeció haber tenido la oportunidad de ser parte de la televisión pública, cuyo rol también defendió. "Quiero decirles a todos que la televisión pública es sumamente importante, que es importante que se fortalezca, que exista, que es fundamental, es una institución fundamental para nuestra democracia", sostuvo.

