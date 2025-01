Opinión 15-01-2025

Confrontación en los cielos

Moisés Castillo, poeta linarense}

Hace aproximadamente unos quince mil años antes de nuestra era, esclavistas lemurianos del continente de Mu, en el océano Pacífico, atacaron con armas nucleares a la Atlántida, asentada en Océano Atlántico, entre Cabo Verde e Islas Canarias.

Los atlantes eran civilizadores, bondadosos; formadores de grandes culturas: Cultura Árabe, Cultura Griega, Cultura Egipcia, Cultura Azteca, Cultura Inca, entre las principales, por el desarrollo alcanzado. Los atlantes fueron constructores de las grandes pirámides de Guisa y la Esfinge; las pirámides de centro américa y otras que no han sido descubiertas.

La hecatombe nuclear fue pavorosa: la desintegración del átomo alcanzó otra luna, que gravitaba en torno a la Tierra; esta luna cayó convertida en meteoritos de gran tamaño. Hubo cataclismos, erupciones volcánicas, diluvios en todo el planeta; bastos territorios fueron sepultados por las aguas.

El 29 de diciembre del año 2024, se inicio un nuevo salto cuántico, determinado por un cambio de frecuencia en la energía de la luz del Sol. Atlantes, propician una elevación espiritual y el desarrollo de una nueva conciencia en la humanidad y Lemurianos, resisten el cambio y han reaccionado, atacando la Tierra.

Cuadrillas de OVNIS, atlantes, han ingresado por los cráteres de los volcanes, alterando el magma de la tierra. Por este motivo, son los terremotos y cataclismos que están sucediendo y sucederán. Una nueva hecatombe nuclear se desencadenará próximamente, cuando el energúmeno de Donald Trump, lance hacia Rusia, la primera ojiva nuclear, veremos el planeta Tierra rodeado de fuego.

Esta nueva confrontación bélica, entre lemurianos y atlantes, se está produciendo en dimensiones paralelas a nuestra dimensión; lemurianos se oponen, intentando preservar la esclavitud, el dominio de las teocracias, reyes de origen divino y oligarquías dominantes de quienes se autodesignan, hijos predilectos de Dios.

Es imperioso hacer un llamado al ciudadano común a tomar medidas de supervivencia, acopiar alimentos no perecibles, agua y alejarse de los océanos, ya que esto, no lo proveerán los gobiernos.

Después de estos dantescos acontecimientos, del lecho marino afloraran vestigios de la Atlántida y veremos una nueva luna, orbitando la Tierra.