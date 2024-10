Opinión 08-10-2024

Consejeros Regionales: Conectando la Comunidad con el Gobierno Regional

Alejandra Astete Belmar



Tras haber explorado el papel de concejales y alcaldes, ahora es el turno de los Consejeros Regionales.

Con cada elección, se abre una oportunidad para profundizar en el conocimiento de las personas y los roles que definirán el futuro de nuestra región. A lo largo de esta serie, hemos ido analizando las responsabilidades de nuestros representantes, y ahora es fundamental entender cómo los Consejeros Regionales influyen en el desarrollo regional. Conocer en detalle sus funciones nos permitirá tomar decisiones informadas y elegir a quienes trabajarán de la mano con la comunidad para impulsar un crecimiento equilibrado y justo. ¡Es un tema crucial que no debemos dejar pasar!



Cada región del país cuenta con un Gobierno Regional, compuesto por un/una Gobernador/a y los Consejeros Regionales, en su conjunto forma el Consejo Regional. Este Consejo Regional es un órgano colegiado, que cuenta con facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y que nace con la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.



Requisitos para ser Consejero o Consejera Regional (CORE)



Los Consejeros Regionales son elegidos a través de votación directa de los ciudadanos de su región. Sin embargo, el método D’Hont se utiliza para la distribución de escaños entre las listas de candidatos, asegurado una representación proporcional. Este proceso se realiza cada cuatro años, y la elección de los Consejeros coincide con la de Gobernadores, Alcaldes y Concejales. Existe una limitación que aplica para los Consejeros regionales al igual que todas las autoridades electas, después de haber ejercido el cargo por tres períodos sucesivos no pueden volver a postular al mismo cargo.

Los requerimientos para son; ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir, y tener residencia en la región donde postula por al menos dos años. Aunque el sueldo de los Consejeros Regionales varía según la región, suele estar compuesto por un salario fijo complementado con asignaciones por conceptos como locomoción y alimentación. En promedio, un Consejero puede ganar entre $1.500.000 y $2.000.000 CLP mensuales.



¿Cuántos integrantes tiene un Consejo Regional?



El número de Consejeros depende de la cantidad de habitantes de cada región. En las regiones que tienen más de 800 mil habitantes y hasta un millón 500 mil, como es el caso del Maule se eligen 20. Además, la distribución del número de CORES depende de la cantidad de habitantes de cada provincia. De esa forma en nuestra región, la Provincia de Curicó tiene 6 representantes; la de Talca,7; la de Linares, 5 y la de Cauquenes,2.



Para hacer más eficiente su labor, el Consejo Regional se organiza en varias comisiones o grupos de trabajos especializados: Comisión de presupuesto, Comisión Régimen Interno, Comisión de Deportes, Comisión de Infraestructura, Comisión de Educación y Cultura, Comisión de Vivienda y Comisión de Estrategia, entre otras. Estas tienen la tarea de analizar y discutir los proyectos antes de entrégaselos al pleno. El pleno es la instancia donde se reúnen todos los Consejeros regionales y el/la Gobernador/a para tomar las decisiones finales sobre las iniciativas y proyectos presentados.



Principales Funciones de un CORE



Las tareas de un Consejero Regional están claramente delineadas por la ley. Entre las más destacadas se encuentran:



• Aprobar reglamentos que regulen el funcionamiento del Consejo y los planes regionales de desarrollo urbano.

• Revisar y aprobar los planes reguladores comunales y seccionales de las comunas de la región.

• Fiscalizar el trabajo del Gobernador/a Regional y las unidades dependientes.

• Aprobar el presupuesto regional y decidir sobre la distribución de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

• Dar su acuerdo para la enajenación de bienes raíces del patrimonio regional.

• Opinar sobre modificaciones a la división política y administrativa de la región propuestas por el Gobierno.









Preocupaciones Ciudadanas sobre los CORES



Según nuestras encuestas, una gran parte de la ciudadanía desconoce las funciones de los Consejeros Regionales, lo que dificulta que los habitantes evalúen correctamente su labor. Además, muchos ciudadanos, especialmente en áreas rurales, sienten que los Consejeros no están suficientemente conectados con las necesidades locales. Es crucial que exista un diálogo constante y que los Consejeros mantengan una comunicación cercana con la comunidad. También es fundamental que los ciudadanos sepan cómo contactarlos y seguir de cerca su desempeño.