Política 18-10-2023

Consejo Constitucional aprobó 72% de observaciones revisadas en primera jornada



Un conjunto de observaciones presentadas por la Comisión Experta aprobó el Consejo Constitucional en la primera parte de la sesión plenaria. La sesión se retomaría ayer hasta tarde, para concluir con las votaciones pendientes.

La semana pasada, las comisionadas y comisionados aprobaron 210 sugerencias realizadas a los 17 capítulos y disposiciones transitorias que compone la propuesta de nueva Carta Fundamental. Durante esta jornada se votaron 178 observaciones, correspondientes a los primeros 13 capítulos, quedando pendientes los cuatro restantes, además de las disposiciones transitorias.

Hasta el momento se aprobaron 129 normas, se rechazaron 21 observaciones y 28 pasaron a la Comisión Mixta. Una de las sugerencias -que recibió el respaldo mínimo de los 3/5 de las y los consejeros- fue reponer en el artículo 1 de la propuesta constitucional que Chile se organiza en un estado social y democrático de derecho, como lo planteó el anteproyecto de la Comisión Experta. El Consejo lo había propuesto en el artículo 2.

Respecto al agua, los comisionados (as) propusieron suprimir en el primer párrafo del inciso 30 del artículo 16, la expresión al acceso, lo que no tuvo apoyo y quedó la propuesta de los consejeros (as) que consagra el derecho al acceso al agua y al saneamiento» (17 votos a favor y 33 en contra).