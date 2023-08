Política 19-08-2023

Consejo Constitucional: Asignación de recursos públicos centra la discusión en Comisión de Derechos Económicos



La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional, concluyó con la discusión de las enmiendas referidas al derecho a la educación contenidas en el artículo 16 del anteproyecto.

En ese sentido fueron diversas las materias que concitaron el debate de las y los consejeros.

En primer lugar, la consejera republicana Ninoska Payauna explicó la enmienda que señala que el Estado deberá garantizar el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales.

“Lamentablemente hoy día, esta cobertura no es universal. Los colegios públicos que tienen el Programa de integración Escolar (PIE) no es suficiente. No cubre en su totalidad las necesidades de nuestros estudiantes”. Payauna agregó que, “nosotros debemos atender las necesidades de nuestros estudiantes, sin discriminar el colegio que sus padres han elegido para ellos” y enfatizó que la enmienda “pretende entregar esa cobertura y financiamiento a los estudiantes para que puedan ser atendidos”.

Un segundo punto fue el referido a los criterios para la asignación de los recursos públicos, y en particular la enmienda del oficialismo que propone la gratuidad progresiva de la educación superior.