Política 18-08-2023

Consejo Constitucional: avanza consenso en el aseguramiento de la educación preescolar



En la jornada de trabajo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional, se revisaron y debatieron enmiendas y literales referidos a los derechos a la salud y educación, regulados en el artículo 16 del anteproyecto presentado por la Comisión Experta.

En materia de educación, los consejeros de diferentes bancadas manifestaron su disposición a lograr una redacción consensuada respecto del deber del Estado de promover la educación parvularia.

Además, la comisión concluyó la revisión de las enmiendas presentadas sobre derecho a la salud, en particular las referidas al establecimiento de un plan universal para la cobertura de las prestaciones de salud, contenido en sendas enmiendas de RN y de la UDI.

En la oportunidad se insistió con garantizar la libertad de escoger los prestadores públicos o privados. Pilar Cuevas recalcó que no se “puede estar obligado a cotizar y no tener libertad de elegir” y que este plan es “el desde” para todos.