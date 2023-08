Política 03-08-2023

Consejo Constitucional: Corte Suprema declaró inadmisible reclamación por enmiendas que proponen nuevos capítulos al anteproyecto

La Corte Suprema declaró inadmisible la reclamación presentada por 14 consejeros del oficialismo por las enmiendas que proponen la inclusión de nuevos capítulos al anteproyecto redactado por la Comisión Experta.

El Bloque Unidad Para Chile, que integran las Bancadas del Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática y un representante de los pueblos originarios, hizo tal reclamo al asegurar que los consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos caen en “una infracción reglamentaria del Proceso Constitucional”, al pretender sumar acápites sobre seguridad pública, Defensoría de las Victimas y Fuerzas Armadas.

En ese sentido, los ministros Arturo Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo votaron en contra de la admisibilidad, mientras que los ministros Andrea Muñoz y Jorge Dahm votaron a favor. En concreto, la Corte no acogió la acción judicial porque los firmantes no presentaron un certificado que los acreditara como consejeros en ejercicio del Consejo Constitucional.

El fundamento del voto de mayoría del máximo tribunal, según explica su resolución, es que “al examinar los documentos ofrecidos se advierte que estos no satisfacen el requisito del Auto Acordado sobre Tramitación de la Reclamación de los Procedimientos del Consejo Constitucional, entre cuyos requisitos establece “acompañar los documentos que certifiquen que los firmantes constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio”.