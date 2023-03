Política 09-03-2023

Consejo constitucional: este 8 de marzo se inició el periodo de propaganda



Según el Servicio de Registro Electoral, SERVEL, se debe realizar mediante las siguientes vías:

1. Por medio de prensa y radio emisoras. Sólo los medios de prensa y radioemisoras que informaron sus tarifas al Servel podrán transmitir la propaganda electoral. Si quieres conocer los medios habilitados puedes encontrarlos en el siguiente enlace: https://tarifas.servel.cl/buscador/15.

2. Por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen las candidaturas o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos.

En cuanto a la Propaganda en Redes Sociales, las candidaturas y partidos políticos podrán contratar anuncios en medios digitales o redes sociales, los cuales deberán sujetarse a los límites temporales establecidos para la propaganda en prensa escrita y radioemisoras.

Los gastos correspondientes a propaganda en medios digitales o redes sociales deberán declarase a través del Sistema de Rendición de Ingresos y Gastos electorales.

No obstante, las expresiones o interacciones emitidas desde las cuentas personales de las candidaturas o sus adherentes forman parte de la libertad de emitir opinión y la de informar, por consiguiente, no se consideran como propaganda electoral. Sólo se considerarán propaganda los anuncios promocionales que involucren la contratación de servicios de publicidad con dichas plataformas.