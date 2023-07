Política 16-07-2023

Consejo Constitucional: hacen llamado a llegar a acuerdos para la estabilidad democrática



Un llamado a llegar acuerdos para fortalecer la estabilidad democrática en el país hizo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, al exponer los alcances del anteproyecto en el Pleno del Consejo Constitucional.

“Me preocupa mucho el deterioro de la convivencia cívica en el país. Esto lo hemos visto, lamentablemente, y me ha tocado sufrirlo en la Cámara, y creo que si nosotros no damos un ejemplo en esto es muy difícil exigir lo mismo del país. Yo creo que ustedes (consejeros y consejeras) tienen entre manos una responsabilidad tremenda”, expresó.

Mirosevic sostuvo que “hay que abandonar la arrogancia y abrir caminos a la humildad democrática para escuchar al que piensa distinto”. Y agregó: “Me gustaría hacerle un llamado sincero, republicano, a que cuidemos como algo sagrado la convivencia cívica. Si el país pierde eso, aspirar a la estabilidad democrática es muy difícil, y no habrá ni justicia social ni crecimiento económico”.

Al referirse al Capítulo IV sobre Congreso Nacional del texto redactado por la Comisión Experta, mencionó algunos aspectos para mejorar la propuesta, como por ejemplo las listas cerradas, la organización del Congreso Nacional, el veto presidencial, las comisiones investigadoras, las urgencias ciudadanas y la paridad, entre otros.