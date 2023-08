Política 17-08-2023

Consejo Constitucional: Mecanismos de Participación Ciudadana genera intenso debate



Los consejeros de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado realizaron un amplio debate de las enmiendas presentadas a los artículos relativos a la participación ciudadana. Entre ellos, la iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación total o parcial de ley y aquellos mecanismos que garanticen la participación de las personas en la gestión pública y Foros de deliberación.

El artículo 46 del anteproyecto de la Comisión Experta señala que: “la ley institucional del Congreso Nacional establecerá mecanismos de participación ciudadana”. Una enmienda de la bancada republicana propone que sean de carácter “consultivo”.

“Por muy relevante, la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley no puede ser vinculante…”, afirmó la consejera Beatriz Hevia (PRep).

Sobre este tema, el consejero por la Región del Maule, Christian Suárez (PS) afirmó que: “esta discusión demuestra la crisis de la democracia representativa, que no dialoga con la gente. No hay diálogo, y lo que hace esta enmienda es limitarlo más todavía”. Respecto de la enmienda propiamente tal, el comisionado Gabriel Osorio señaló que “la ausencia de la palabra consultivo no implica que sean todos vinculantes, pero creo que puede suscitar un riesgo de debilitamiento de los mecanismos de participación a través de una interpretación que podría no ser correcta”.