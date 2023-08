Política 05-08-2023

Consejo Constitucional: Ricardo Lagos plantea preocupación por enmiendas identitarias de republicanos



Invitado a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, el ex presidente de la República, Ricardo Lagos, expuso sus impresiones sobre las enmiendas de los consejeros al anteproyecto de la Comisión Experta, sobre el desarrollo del Proceso Constitucional y la situación actual del país.

Respecto al escenario actual, Lagos señaló que “estamos viviendo tiempos políticos muy duros, donde prima la defensa de los intereses en el corto plazo. A ratos se nos olvida la mirada de largo plazo. Y descalificaciones mutuas, demasiadas. Tenemos que detener esta tendencia y mejorar la calidad de nuestra convivencia política y cívica. Debemos cuidar nuestra democracia. No vamos por el camino correcto”.

Sobre las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta presentadas por los consejeros, Lagos se manifestó “preocupado por el curso que está tomando el Proceso Constitucional actual. Chile es un país diverso en el que conviven personas de distintos pensamientos políticos, religiosos y no religiosos, conservadores y progresistas, mujeres y hombres. (…) La diversidad no es una amenaza; nos enriquece a todos. Es por eso que la constitución debe ser un marco que permita que esta diversidad se exprese. Estoy preocupado porque las enmiendas que se están presentando en sistema político atentan contra la expresión de esta diversidad”.

Precisó que“si quisiera la derecha, puede imponer íntegramente sus puntos de vista: eso ustedes lo saben mejor que yo. La pregunta es si esta será una constitución aprobada por un sector que podría perdurar, asegurar la legitimidad en el tiempo y darle la estabilidad al país que necesita”.