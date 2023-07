Política 21-07-2023

Consejo Constitucional: se diferencian sectores ante aborto y arresto domiciliario para reos mayores de 75 años



“El aborto no aumenta la natalidad en Chile”, aseguró el abogado, Álvaro Ferrer, quien expuso ante la Comisión de Principios del Consejo Constitucional para respaldar la iniciativa popular de norma “Toda vida cuenta”.

La propuesta, que obtuvo más de 10 mil apoyos, busca defender el derecho a la vida «de los niños no nacidos», así como también los de la madre.

La «reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años» fue otra de las temáticas abordadas. Enrique Cordovez, autor de la propuesta, explicó que el sistema penitenciario chileno no está diseñado para atender las necesidades de los adultos mayores. Por eso, es importante cambiar el lugar donde permanecen internados, pero sin condonar sus penas.

Consultado por algunos consejeros, respecto a si esta medida incluiría a condenados por delitos de lesa humanidad y abusos sexuales a menores, el expositor respondió que la idea es abarcar todos los casos sin distinción.

Los dichos del ex uniformado generaron la reacción de la comisionada Catalina Lagos, quien hizo uso de su derecho a voz para advertir que la medida podía beneficiar a condenados como Miguel Krassnof o Álvaro Corbalán, recluidos en Punta Peuco.

En la jornada también intervinieron representantes de grupos que buscan que la libertad de conciencia y religiosa se establezcan en la Constitución y que se ponga fin al lucro en la salud y la educación.