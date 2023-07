Política 27-07-2023

Consejo Constitucional: sistema de AFP en el centro del debate en Comisión de Derechos



Una persona que cotizó entre 35 a 40 años, que prácticamente no tiene lagunas, tiene una pensión autofinanciada un poquito superior a 400 mil pesos (de mediana). Eso está bajo el sueldo mínimo. Esas son algunas de las cifras expuestas por el académico de la Universidad Central, Ignacio Schiappacasse, invitado a la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

El doctor en Estudios Internacionales del Desarrollo por la Universidad de Oxford realizó una crítica al actual sistema de pensiones, y mostró su preocupación por las enmiendas que constitucionalizan el derecho de los cotizantes a elegir libremente, la propiedad individual sobre los fondos y la heredabilidad: un sistema de seguridad social no tiene nada que ver con aumentar el patrimonio de una persona que no necesita seguridad, que está trabajando y que está activo, afirmó.

La comisión también recibió al exdirector de la Dirección Trabajo, Marcelo Albornoz, quien expuso sobre el derecho al trabajo y libertad sindical. El abogado señaló extrañar que el anteproyecto de la Comisión Experta no hace alusión a la existencia de los procedimientos de la negociación colectiva.