Nacional 30-10-2024

Consejo Fiscal pide no autorizar uso del FEES en Presupuesto 2025: "No es conveniente cuando no hay crisis"

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó esta tarde su informe semestral en la Comisión Mixta de Presupuesto, que discute el erario fiscal para 2025. En la instancia, el presidente de la entidad, Jorge Rodríguez, instó al Gobierno y los parlamentarios a no permitir que se use el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) el próximo año. "Se recomienda al Poder Ejecutivo y Legislativo no repetir la autorización que excepcionalmente se dio en la ley de presupuesto 2024 para utilizar el FEES en un año que no presenta cambios abruptos en el ciclo económico o eventos extraordinarios", sostuvo Rodriguez, quien se refirió en varias ocasiones a la necesidad de reconstruir el fondo.

El FEES corresponde a una fuente adicional de financiamiento para los gobiernos, que suele utilizarse para situaciones excepcionales o cambios drásticos en la economía. Constituye un "colchón", como lo han llamado algunos economistas. Desde 2022 ha caído un 51% -desde US$7.514 millones a US$3.700 millones- y el Ejecutivo, con autorización del Congreso al discutir el presupuesto 2024, ha llevado adelante tres retiros durante este año. "Es necesario reconstruir el FEES. Y por lo tanto si es necesario reconstruir el FEES para enfrentar crisis no es conveniente que se autorice a utilizar el FEES para años en que no hay crisis. Porque si no somos capaces de construirlo, por lo menos no lo sigamos usando, en años que no hay crisis", comentó Rodríguez, también, en su presentación. El presidente del CFA, asimismo, pidió a Hacienda presentar un plan para que esto se concrete. "La sugerencia del FMI es entre un 5% y 7% del PIB. Estamos más cerca de un 1%. Nos falta mucho. No es algo que uno pueda en el corto plazo, pero por lo menos tengamos un plan sobre la mesa", explicó.