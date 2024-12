Opinión 24-12-2024

Consejo para la Transparencia comienza entrega de guía de probidad y transparencia



En un esfuerzo por fortalecer la probidad y transparencia en la gestión pública, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), entregó la guía de obligaciones de probidad y transparencia destinada a las nuevas autoridades municipales y regionales del país que elaboró junto a la SUBDERE.

Este material se presenta como una herramienta fundamental para que las autoridades municipales y regionales inicien sus funciones dentro de un marco ético y legal. La guía aborda temas esenciales como la transparencia activa, el acceso a la información, la declaración de intereses y patrimonio, el lobby, la gestión documental, el deber de abstención y la protección al denunciante, entre otros aspectos clave.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la importancia de esta iniciativa: Más de 200 alcaldes y 8 gobernadores regionales asumen el desafío de sus cargos sin haberlo ejercido el período anterior. Con ello, no solo deberán enfrentar los desafíos propios de sus funciones, sino que también el cumplimiento de una serie de obligaciones de transparencia y probidad contenidas en una frondosa normativa. Con esta guía, buscamos acompañar a las autoridades en el cumplimiento de sus responsabilidades, promoviendo una relación más cercana y honesta con la ciudadanía, de manera que logremos contribuir a detener el desplome de la confianza en las instituciones. No basta solo con fiscalizar..

La guía, que no solo se entregará a alcaldes, sino que también a los gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales en todo el país, forma parte de un esfuerzo integral del CPLT para promover una administración pública más abierta y confiable.

Asimismo, y en el marco de esta iniciativa, este documento fue entregado al alcalde de Parral, Patricio Ojeda en las oficinas del CPLT.