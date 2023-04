Cultura 13-04-2023

Consejo Regional aprobó presupuesto 2023 para el Teatro Regional del Maule



• El proyecto fue puesto en Tabla por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, con el fin de financiar el funcionamiento del Teatro Regional del Maule (TRM).



En la oportunidad, los miembros del Consejo Regional destacaron la labor del TRM, institución que en su temporada 2022 desarrolló un total de 431 actividades con más de 110 mil personas que participaron en eventos culturales.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo Castro, afirmó que “aprobamos el proyecto que financia más cultura para la Región del Maule y yo sé que muchos se preguntarán por qué financiar esta cantidad de recursos al TRM y es porque a través del TRM no solamente estamos financiando la Orquesta Sinfónica que no tienen otras regiones, somos muy pocas. Lo que nosotros estamos aprobando es poder llegar con cultura y arte a las 30 comunas de la Región del Maule, es un compromiso que tenemos con la directora ejecutiva y nosotros como parte del directorio lo que nos ocupamos constantemente es que los distintos espectáculos, que los distintos encargados culturales de las 30 comunas sean participes de la programación del TRM. Y quiero destacar que no por estar financiando cultura y patrimonio estamos dejando de financiar cosas que son relevantes para el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Región del Maule”.



El proyecto presentado considera la ejecución de la temporada de eventos en la sala principal del TRM, pero también el desarrollo de programas emblemáticos de la institución como Extensiones, Teatro Educa, Recreos Artísticos, AMA, instancias de formación, Soporte a la Creación y Orquesta Infantil y Juvenil, entre otros.



“Estamos muy contentos, nosotros confiamos harto en el trabajo que hemos hecho junto al Gobierno Regional, nosotros hemos trabajado con ellos todo el año para buscar las formas de llegar a las 30 comunas. Este no es un hecho aislado, lo que estamos viendo aquí es el compromiso del Gobierno Regional y los consejeros con el TRM, porque es un proyecto de continuidad”, mencionó Victoria Flores, secretaria ejecutiva del TRM, quien agradeció el apoyo permanente del Gobierno Regional.

Este proyecto fue presentado en diciembre de 2022 por la Corporación Amigos del Teatro Regional del Maule por un monto de 940 millones de pesos, destinados al financiamiento con el 8% de cultura del Gobierno Regional del Maule.