Opinión 01-12-2024

Consejos para empezar a invertir el 2025



Dr. Felipe Oelckers Aljaro, director de Ingeniería Comercial UNAB, Sede Viña del Mar.





Por los años 80, un profesor de tenis me decía cuando tenía 12 años: “La consistencia es el arte del tenis”. Esta reflexión se aplica igualmente al mundo de las inversiones, donde hacer las cosas bien y de forma constante es esencial para asegurar un futuro financiero sólido. Hoy en día, el interés por las inversiones ha crecido, pero también el riesgo de ofrecer consejos que pueden resultar en pérdidas significativas. Es fundamental tener en cuenta que siempre hay personas buscando oportunidades de inversión. Invertir con éxito requiere una buena investigación y una comprensión clara de los objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.

Aunque nunca he sido un gurú de las inversiones, a menudo me preguntan sobre el estado del mercado y las perspectivas para el 2025. A continuación, presento algunas ideas sobre sectores y tipos de inversión que podrían ser interesantes.

Comienzo mencionando el comportamiento del dólar que puede ser complicado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha llevado a que su valor se dispare. Se espera que el futuro presidente de Estados Unidos implemente aranceles a China, lo que podría llevar al dólar a superar los $1.000, e incluso algunos analistas sugieren que podría alcanzar los $1.200.

Asimismo, la bolsa chilena está proyectando un futuro más prometedor del que muchos creen. La llegada de un nuevo gobierno pro-mercado ha tenido un impacto positivo en el mercado. Las empresas locales están mostrando buenos resultados, especialmente en el sector del consumo y el retail. Mi recomendación es buscar buenas empresas que ofrezcan dividendos atractivos; este será mi enfoque en 2025.

Respecto a acciones internacionales, aunque no puedo dar recomendaciones específicas, hay varios sectores que están en crecimiento y que presentan oportunidades. Algunos de los sectores con perspectivas positivas son: Tecnología Verde y Energías Renovables (la sostenibilidad está en aumento, y las empresas en energías renovables tienen un gran potencial; Salud y Biotecnología (la pandemia de COVID-19 ha acelerado la innovación en este sector, con oportunidades en telemedicina y dispositivos de salud digital); Inteligencia Artificial y Automatización (estas tecnologías están transformando industrias y ofrecen oportunidades de inversión); Ciberseguridad (con el aumento de la digitalización, las empresas de ciberseguridad están en alta demanda); Inversiones Sostenibles y ESG (los fondos que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza están ganando popularidad); Inmobiliaria en Mercados Emergentes (el mercado inmobiliario en países en desarrollo puede ofrecer oportunidades de crecimiento) y Criptomonedas y Activos Digitales (aunque son volátiles, pueden ofrecer oportunidades de alto rendimiento, pero es fundamental investigar bien).

Desde otro ámbito, el sector inmobiliario ha estado rezagado, principalmente por su dependencia del mercado financiero. Aunque las tasas de interés están bajando, los créditos hipotecarios son en UF y la inflación no está completamente controlada. Invertir en el sector inmobiliario puede no ser rentable, ya que el dividendo es más alto que el arriendo. La plusvalía está estancada en varias ciudades, lo que hace que entrar en este tipo de negocios en 2025 requiera audacia.

Hoy en día, no es suficiente tener una sola fuente de ingreso; es fundamental reinventarse. Las personas deben desarrollar e implementar sus talentos en un negocio. Emprender es más accesible gracias a las redes sociales, y puede complementar la renta o motivar en otras actividades. Sin embargo, hay que ser cauteloso, ya que el 90% de los emprendimientos en Chile fracasan, ser cauteloso con la ley de cumplimiento tributario. Es importante ser ingenioso y no tener miedo de hablar sobre dinero.

Los consejos finales apuntan a la diversificación. Como decía mi abuelo, un famoso farmacéutico en Valparaíso: “No pongas todos tus huevos en una sola canasta y cranéatela”. Diversifica tus inversiones para mitigar riesgos. Siempre investigar y mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y las noticias económicas. Utilizar diversas fuentes, no solo Twitter. Los patrimonios hay que cuidarlos y hacerlos crecer. Cuidar los activos, tratar de no venderlos, solo comprar. Además, considerar consultar a un profesional. Buscar un asesor financiero con experiencia, no un vendedor de fondos mutuos. Es vital contar con alguien que haya vivido la experiencia de invertir, ganar y perder. Hay que recordar que “la consistencia es el arte de las inversiones”. Todas las inversiones conllevan riesgos, así que se debe investigar antes de tomar decisiones. ¡Buena suerte para el 2025!