Opinión 18-07-2023

Consejos para volver motivado al trabajo, tras las vacaciones de invierno

Francisco González, gerente general de Vertical Hunter – www.verticalhunter.cl



Si usted es uno de los afortunados trabajadores en Chile que pudo tomarse algunos días de descanso en el mes de julio, ya sea para relajarse, desconectarse y recuperar energías, lo más probable es que si tuvo éxito en ello no se sienta muy motivado para retornar a la oficina.

Y es que, tras un periodo de vacaciones o feriado largo, la mente y el cuerpo pueden resistirse a retomar el ritmo y rutina de trabajo previos, dado que el individuo está menos concentrado y motivado y, por ende, su productividad y capacidad de realizar tareas resulta menor.

Frente a esta realidad, algunos tips para regresar a la oficina con la mayor predisposición y compromiso son:

1. Realizar actividad física. Es importante mantener una rutina de ejercicios o practicar algún deporte no sólo para lograr una buena salud física, sino que también mental, pues está comprobado que dicha actividad mejora el ánimo, la concentración y el bienestar de una persona.

2. Alimentarse adecuadamente. Junto con lo anterior, es clave que el individuo consuma productos ricos en vitaminas, minerales y fibra con el fin de sentirse liviano y con energías mientras trabaja. Partir la jornada con un buen desayuno puede ayudar a un mejor desempeño. La hidratación también es fundamental.

3. Comenzar con las tareas pequeñas. De vuelta al trabajo la recomendación de Vertical Hunter es iniciar la rutina laboral ejecutando aquellas tareas menores y simples para abocarse, posteriormente, a las de mayor complejidad. Esto ayudará a ir de menos a más o gradualmente, y no colapsar el primer día.

4. Hacer pausas cortas. No es recomendable tratar de abarcar todo el primer día de manera ininterrumpida. Acá el consejo es tomarse su tiempo y hacer quiebres o descansos cortos para despejar la mente, distraerse y recuperar el aliento.

5. Fijar plazos y respetarlos. Para cada tarea u obligación es adecuado establecer plazos de cumplimiento con el fin de ser productivo y aprovechar al máximo el tiempo.

6. Establecer recompensas para el desempeño personal. Esto ayudará a la concentración y desempeño de la persona. Se trata de pequeños premios que el mismo trabajador se entregará a medida que vaya cumpliendo con sus tareas.

7. Acceder a buena lectura y/o música. Leer un libro inspirador o escuchar música motivadora son recursos que permiten a un individuo mejorar su ánimo y predisposición frente al trabajo.

8. Dormir lo suficiente. Sin duda, descansar lo adecuado en la noche da pie para levantarse con energía y buen semblante para ir a trabajar. Hay que evitar trasnochar y consumir alcohol antes de irse a dormir.