Editorial 21-02-2024

Consistencia en la información

Si hay algo que no es bueno normalizar, es la falta de contenido a la hora de informar; algo que necesariamente salta ala luz especialmente cuando se trata de justificar logros y se busca por todos los medios posibles, dar cuenta de las metas alcanzadas.

La comunidad hoy se encuentra empoderada y las redes sociales hacen lo suyo a la hora de preguntar y requerir más antecedentes, que permitan poder justificar medidas en pro de una mayor calidad en los resultados.

Si bien son muchas las herramientas con que se cuenta para lograr este objetivo, no es menos cierto que ellas poco o nada servirán si el discurso no es potente ni consistente con argumentos reales.

Su hay algo que hemos aprendido en el último tiempo, es que tenemos que ser cada vez más exigentes con las autoridades para que comprometan información que permita hacer un juicio a los hechos que nos están informando, y sólo así, poder ir construyendo una sociedad más impregnada de la realidad y plenamente participativa en la toma de deciciones.