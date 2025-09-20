Policial 20-09-2025

Constitución: Carabineros detuvo a un sujeto por porte ilegal de arma de fuego y arma blanca



Carabineros de Constitución, luego de desarrollar servicios preventivos y de seguridad en la "Feria Costumbrista de Putú" fueron alertados que un individuo quien se encontraba en el lugar, portaba un arma de fuego y, además causaba desórdenes en la vía pública.

Debido a ello, y con las investigaciones realizadas, se identificó al responsable y tras efectuar un control de identidad y revisión de sus vestimentas, se encontró una pistola, sin marca y sin modelo, calibre 9mm y 2 armas blancas tipo cuchillo, lo que fue incautado.

Por su parte, el hombre fue detenido y por instrucción del Fiscal a cargo, puesto a disposición de la justicia.

