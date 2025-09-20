sábado 20 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 20-09-2025
    Constitución: Carabineros detuvo a un sujeto por porte ilegal de arma de fuego y arma blanca
    Publicidad 12

    Carabineros de Constitución, luego de desarrollar servicios preventivos y de seguridad en la "Feria Costumbrista de Putú" fueron alertados que un individuo quien se encontraba en el lugar, portaba un arma de fuego y, además causaba desórdenes en la vía pública.
    Debido a ello, y con las investigaciones realizadas, se identificó al responsable y tras efectuar un control de identidad y revisión de sus vestimentas, se encontró una pistola, sin marca y sin modelo, calibre 9mm y 2 armas blancas tipo cuchillo, lo que fue incautado.
    Por su parte, el hombre fue detenido y por instrucción del Fiscal a cargo, puesto a disposición de la justicia.
    Freddy Mora | Imprimir | 132

    Otras noticias

    Linares: ciclista fallecido tras colisión con vehículo particular en sector San Víctor Álamos
    Linares: ciclista fallecido tras colisión con vehículo particular en…
    Directora Regional de Gendarmería encabezó rondas preventivas de Fiestas Patrias en recintos penales del Maule
    Directora Regional de Gendarmería encabezó rondas preventivas de Fiestas…
    5 sujetos en prisión preventiva y 18 domicilios allanados deja operativo antidrogas en Constitución
    5 sujetos en prisión preventiva y 18 domicilios allanados deja operativo…
    Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público
    Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio…
    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas Patrias
    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para