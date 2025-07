Policial 26-07-2025

Constitución: Carabineros realiza campaña “evita accidentes, no dejes tus animales sueltos”



Los animales sueltos en caminos y rutas en sectores rurales son un grave peligro, ya que causan accidentes que pueden ser fatales (situación que pone en riesgo, no solo a los conductores, sino también a los propios animales) ya que los conductores, en ocasiones no reaccionan a tiempo, al encontrarse con vacas, caballos u otros animales en la vía; en este contexto, es fundamental destacar la responsabilidad de conservar los animales bajo resguardo de los dueños y en condiciones óptimas en sus parcelas.

En este ámbito, Carabineros de Putú dependiente de la Segunda Comisaría de Constitución ha desarrollado durante la semana una acción de autocuidado para evitar accidentes, debido a animales suelto en las vías denominada “Evita Accidentes, No Dejes Tus Animales Sueltos”; por ello y basados en el Artículo 198 de la Ley de Transito Nro.18.290 en el que se estipula que “Los propietarios o responsables de animales deberán mantenerlos en lugares debidamente cercados, de modo que no interfieran con el tránsito” además se destaca que la infracción por animales sueltos en las vías pública se describe con una multa de 0.2 a 1 UTM, si se genera un accidentes con lesiones o daños, podrían existir responsabilidad penales.