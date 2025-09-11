Hoy
Constitución: Carabineros rindió cuenta pública 2024
En el Teatro Municipal de la comuna de Constitución, se llevó a cabo la Cuenta Pública de Carabineros de la Segunda Comisaría de Constitución, año 2024. En la que se contó con la presencia de la Jefa de Zona Maule, General Maureen Espinoza, junto a autoridades de la zona y más de 400 vecinos que fueron parte de la entrega de la gestión policial.
El balance fue rendido por el Comisario de la unidad respectiva, Mayor Marco Pérez Zumelzu, quien entregó de manera detallada los datos mayormente relevantes obtenidos en este período.
En este contexto, mencionó que la cantidad de procedimientos policiales efectuados durante el año 2024, ascienden a 37 mil 356; de ellos, 3 mil 113 mensuales, 102 diarios y 4,3 por minuto. El total de aprehendidos fueron 857 y, de ellos, 196 referidos a delitos de mayor connotación social, acentuando los ilícitos de robos, hurtos y lesiones.
El total de órdenes judiciales fueron 7 mil 860, las incautaciones de armas 24 y de municiones, 57; en ese mismo ámbito, el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 36, de ellos 17 encontrados y 19 con encargo.
