Social 14-12-2024

Construir un futuro sostenible: UCM presenta resultados de proyectos innovadores

La Universidad Católica del Maule concluyó cuatro iniciativas, que proponen soluciones tecnológicas avanzadas a problemas medioambientales.

Soluciones novedosas a desafíos medioambientales que enfrenta el Maule, ofrecieron cuatro proyectos ejecutados por la UCM, con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que entrega anualmente el Gobierno Regional.

La casa de estudios dio a conocer los resultados de las iniciativas, que duraron entre uno y tres años, en el semanario “Innovaciones Tecnológicas Ambientales”, encabezado por el rector del plantel, Claudio Rojas.

Respecto a estos avances, la Gobernadora Regional, Cristian Bravo, destacó que “Desde el Gobierno Regional, estamos profundamente comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, apoyando iniciativas que combinen innovación y sostenibilidad para resolver los desafíos de nuestra región. Estos proyectos liderados por la UCM son un ejemplo del impacto que tiene la colaboración entre la academia y el Gobierno Regional en mejorar la calidad de vida de las personas y proteger nuestro entorno. Seguiremos trabajando juntos para que el Maule sea un referente en ciencia aplicada y desarrollo sostenible”, dijo.

El FIC es una asignación de recursos estatales que recibe el GORE, para potenciar el crecimiento equitativo y sostenible, mediante proyectos que generen conocimiento aplicable a los sectores productivos.

“Estamos cumpliendo uno de nuestros anhelos, consistente en ser un vector de desarrollo en ciencia y tecnología y hacernos cargo de los problemas territoriales. Siempre es muy importante tener el respaldo del Estado para hacer este aporte al desarrollo, porque las universidades realizamos más del 80 por ciento de la actividad investigativa en Chile”, afirmó el vicerrector de Investigación y Postgrado, Hernán Maureira, quien también asistió al evento.

Una opinión similar expresó el doctor en Ingeniería en Biorecursos y académico de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Católica del Maule, Rodrigo Morales, autor de uno de los proyectos.

“El apoyo de los gobiernos regionales resulta primordial, ya que es la forma que tenemos los investigadores de dar soluciones reales a problemáticas puntuales, con alcance nacional y por qué no, internacional. Mi aporte ha sido desarrollar tecnologías científicas para la sustitución de los plásticos convencionales, basadas en residuos orgánicos”, señaló respecto a su propuesta de generar envases biodegradables, utilizando residuos de la agroindustria.

Al igual que Morales, la doctora en Ciencias Exactas, Diana Abril, presentó una innovación que combate la contaminación.



“Lo que se está diseñando es un filtro de agua potable atornillable, que la idea es que se abra y adentro se pueda rellenar varias veces. El relleno es lo que nosotros estamos produciendo y consta de dos partes: una parte mayoritaria de carbón activado a partir de residuos lignocelulósicos de la Región del Maule, que en este caso son cuescos de aceitunas, y otra parte que es una resina polielectrolítica sintetizada en laboratorio, a la que no me puedo referir con mucho detalle porque es lo más importante de la patente que estamos solicitando”, sostuvo la académica de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM.

En la iniciativa del doctor en Ciencias de las Producciones Vegetales, Antonio Cabrera, el foco es la prevención de incendios forestales.

“Cuando Conaf combate los incendios tiene un software de simulación que le dice hacia dónde va ese incendio y uno de los inputs de ese software es el modelo de combustible. No es lo mismo que se queme un bosque adulto que un pastizal. Ese modelo de combustible, esa cartografía, se hace a través de un catastro que en el caso de la Región del Maule está desactualizado. Con la tecnología que nosotros hemos propuesto, con el uso de imágenes satelitales e imágenes radar, hemos conseguido una cartografía actualizada para que Conaf pueda usarla año a año y no tenga problemas a la hora de simular los incendios”, puntualizó el también miembro del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM), perteneciente al plantel.