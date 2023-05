Opinión 17-05-2023

Consumo de Sal



Ma. Cristina Escobar Contreras

Directora Nutrición y Dietética

Universidad Andrés Bello

Sede Concepción





Para muchas personas, el consumo de sal pudiera parecer inofensivo, sin embargo, el consumo en exceso de este producto puede desencadenar diversas patologías. Las más conocidas o con las que tendemos a asociarla son la hipertensión y problemas cardiovasculares, pero su consumo también está relacionado a insuficiencia renal e incluso osteoporosis. Es importante considerar que el principal componente de la sal es el sodio, micronutriente relacionado a las enfermedades ya mencionadas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de 5g de sal en el día (2g de sodio), cifra muy diferente a la realidad del consumo de sal en nuestro país donde prácticamente el 98,4% de la población duplica su ingesta, llegando a un promedio de 9,4g día según los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Es importante señalar, que los cambios en los hábitos alimentarios de las personas, donde ha habido un aumento del consumo de productos procesados y ultra procesados, ha contribuido de manera directa a estas alarmantes cifras.

¿Sabemos realmente la cantidad de sal o sodio que consumimos a diario? La respuesta es no, ya que podemos tal vez cuantificar la cantidad de sal que le agregamos a las preparaciones, pero no dimensionamos la cantidad de sal oculta que hay en los alimentos y preparaciones que habitualmente consumimos. Para poder ver el aporte de sal de un producto envasado, podemos buscar su información nutricional y buscar el aporte de sodio que este producto aporta, sin embargo, en el caso de los platos preparados fuera del hogar es muy difícil de determinar. Es importante también considerar que dentro de los ingredientes tendemos a pensar que solo la sal aporta sodio, sin embargo, existen otros condimentos como el glutamato de sodio que también inciden en su aporte.

Desde hace unos años, la Organización Panamericana de la Salud, con la finalidad de poder promover la implementación de diversas acciones que contribuyan a reducir el consumo de sal y así proteger la salud cardiovascular de las personas, instauró la “Semana mundial de sensibilización sobre la sal” , entre el 15 y el 21 de mayo.

Tal como ya hemos mencionado, el consumo de sal se asocia a problemas al corazón y afecta los niveles de presión arterial, por lo que es importante que tomemos conciencia de la importancia de poder establecer medidas a nivel país para así poder contribuir a la prevención de estas enfermedades.

Existen diversas maneras por las que se puede promover en la población una disminución en su ingesta de sal, entre ellas se destaca la reformulación de algunos productos alimenticios para poder disminuir su contenido se sodio, campañas publicitarias que concienticen a la población sobre los beneficios que traería a su salud reducir el consumo de sal, la ley de etiquetado nutricional de nuestro país donde a través de los sellos frontales advierte al consumidor cuando un alimento supera los niveles de sodio recomendados por cada 100g de producto, además de un monitoreo constante respecto al consumo de sal y sodio por parte de las personas, que permita orientar nuevas intervenciones.

Si queremos generar algunos cambios en nuestros hábitos alimentarios en casa, que nos permitan disminuir el consumo de sal podemos considerar, no agregar sal durante la preparación de los alimentos, evitar poner el salero en la mesa, limitar la ingesta de snacks salados e incluso escogiendo algunos productos reducidos en sodio. Muchas veces pensamos que los alimentos sin sal no tienen sabor, pero es bueno saber que podemos potenciar los sabores de nuestras preparaciones con otros tipos de especies o condimentos e ir así adaptando nuestras papilas gustativas para disfrutar nuevos sabores y al mismo tiempo protegiendo nuestra salud.