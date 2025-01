Opinión 08-01-2025

Contaminación ambiental por incendios

Fernando Torres

Director Escuela de Química y Farmacia UNAB





La contaminación del aire causada por incendios forestales es una crisis ambiental.y de salud pública. Según un estudio publicado en The Lancet, la contaminaciónLa contaminación atmosférica provocada por incendios está relacionada con más de1,5 millones de muertes por año en todo el mundo. En países como Chile, donde losincendios han devastado ampliar áreas en los últimos años, el impacto no esmenor. El humo liberado por estos siniestros contiene partículas finas y gases tóxicos,como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, entreotros, que afectan la salud respiratoria de la población. Entre los riesgos que podemosencontrar irritación de las vías respiratorias, exacerbación de enfermedades.crónicas como EPOC y asma, y ​​reducción de la función pulmonar. Los másvulnerables son niños, adultos mayores y personas con condicionespreexistentes. Desafortunadamente, el problema no se limita a la respiración. La exposición al humoaumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ACV.Además, el contacto con sustancias irritantes del humo puede causar irritación enla piel, ojos y mucosas, así como infecciones en estas áreas. Asimismo, si a este escenario le sumamos el cambio climático, es de esperar quelas cifras fatales se compliquen en los próximos años. En tanto, si usted y su familia se encuentran en lugares cercanos a un siniestro sedebe estar alerta a síntomas y signos como ritmo cardíaco y respiratorio alterado,dificultad para respirar, ruidos en el pecho, sensación de ahogos náuseas ymareos, dolor torácico, ardor en la piel, mucosas y ojos. En caso de tener algunode estos síntomas, acuda de inmediato a urgencias.