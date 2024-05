Opinión 17-05-2024

Contaminación por plásticos: un año clave para la revolución del reciclaje



Elisa Grube

Gerente de Marketing The Body Shop Chile





El Día Mundial del Reciclaje resalta este año por la importancia de los esfuerzos internacionales para abordar la contaminación plástica, especialmente a través del Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, iniciado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEA en 2022, donde participaron 176 países, incluido Chile, con la meta de concluir las negociaciones para un compromiso vinculante a finales de 2024.



Si se concreta, éste sería el acuerdo ambiental más importante desde el Acuerdo de París en 2015. La contaminación por plásticos no solo daña ecosistemas marinos y terrestres, sino que también afecta la salud humana y la economía global.



El reciclaje es crucial para mitigar este problema, pero no es suficiente. Se necesita un cambio sistémico en la producción, consumo y gestión de residuos, adoptando principios de economía circular para reducir la dependencia de materiales vírgenes y minimizar desechos.



Es fundamental promover la educación y la conciencia sobre el reciclaje y la gestión sostenible de residuos. Por eso, es un momento para que individuos, comunidades, empresas y gobiernos refuercen su compromiso con prácticas sostenibles, reconociendo avances y desafíos.



Los consumidores tienen un poder significativo. Cada decisión de compra puede apoyar un futuro más sostenible. Optar por empaques reciclables, apoyar a empresas sostenibles y reducir el uso de plásticos de un solo uso, son acciones concretas que todos podemos realizar. La colaboración entre los distintos sectores es esencial para un cambio duradero.



El Día Mundial del Reciclaje es un llamado a la acción, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el planeta y las generaciones futuras. Mientras esperamos la concreción del Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, todos tenemos un rol en esta lucha.