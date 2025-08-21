Crónica 21-08-2025

Contralora regional recorrió obras del nuevo Hospital de Linares



Con la finalidad de conocer en terreno el trabajo que se está llevando a cabo para continuar con la construcción del Hospital de Linares, la contralora regional Roxana Núñez y la Directora del Servicio de Salud Maule (SSM), Marta Caro, se reunieron junto a sus equipos técnicos para analizar lo realizado hasta ahora y lo que vendrá para poder concluir la construcción del nuevo establecimiento de salud.

El encuentro se llevó a cabo en la obra con una reunión a cargo del equipo de recursos físicos del Servicio de Salud Maule y los fiscalizadores de la Contraloría, a quienes se les presentó lo realizado desde la licitación del proyecto hasta el estado actual de liquidación del contrato con la empresa.

En la ocasión, fue posible mostrar en detalle el trabajo que se está realizando y constatar que el 30% de avance en las obras corresponde a lo informado por los asesores e inspectores del proyecto y que el pago efectuado a la empresa, corresponde a ese porcentaje.

De acuerdo a lo señalado por la Directora del SSM, Marta Caro, “las complejidades que hemos tenido en la ejecución de este proyecto no tienen precedentes en otras iniciativas del país, es por ello que resultó de gran utilidad poder reunirnos con la contralora regional”, precisó la directora del SSM.



TÉRMINO DE CONTRATO

El contrato entre el Servicio de Salud Maule y la empresa Astaldi Sucursal Chile se resolvió de mutuo acuerdo, con fecha de finalización el 30 de junio del año en curso. En dicho momento, el avance físico de la obra era de un 30%. Es por ello que el pago realizado a la empresa correspondió a este avance físico que fue comprobado y corroborado por los organismos técnicos del Estado. “Nosotros no hemos efectuado ningún pago indemnizatorio con Astaldi. Solo se ha pagado por el diseño y las obras que efectivamente se han ejecutado”, puntualizó la Dra. Marta Caro, Directora del Servicio de Salud Maule.

Con el objetivo de reanudar los trabajos de construcción, ya se ha liquidado el contrato actual y se reevaluará el proyecto ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para posteriormente proceder a la recontratación de las obras y a la tramitación legal ante la Contraloría General de la República. Se espera que una vez realizado estos pasos, se pueda dar continuidad a los trabajos durante este segundo semestre de 2025.

DETALLE DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción y habilitación de un hospital de alta complejidad con una infraestructura de 94.512 metros cuadrados con las siguientes características:

- 329 camas

- 144 básicas

- 36 críticas

- 08 pabellones.

- 03 salas de parto integral.

- 56 recintos para la atención de consultas y procedimientos ambulatorios.

- Servicio de Emergencia para la resolución de pacientes de alta complejidad.

- Servicios de apoyo clínico, logísticos y administrativos para la operación del establecimiento, incluyendo un helipuerto para requerimientos de emergencia.





