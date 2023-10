Nacional 03-10-2023

Controladores aéreos anuncian movilización en todos los aeropuertos en Chile

El Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo anunció para este viernes, en el inicio del fin de semana largo, el inicio de movilizaciones en todos los aeropuertos de Chile.

"Motivados por la constante búsqueda de mejoras en nuestro servicio y en aras de la seguridad de todos los usuarios del espacio aéreo chileno, hemos emprendido una serie de acciones para que se solucione los problemas que está entorpeciendo nuestro quehacer y la seguridad de las operaciones aéreas que resguardamos", anunció el presidente del gremio, Jorge Caro.

El dirigente comentó que "hoy nos encontramos en el más complejo de los escenarios, ante autoridades que parecen no aquilatar la gravedad de los problemas expresados, entregándonos respuestas insatisfactorias y que carecen del compromiso necesario para solventar las falencias que se presentan en el servicio".

"Las dificultades a las que nos referimos han sido expuestas por escrito y en reuniones a las máximas autoridades del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea de Chile y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Asimismo, hemos iniciado una ronda con representantes del Poder Legislativo para poner en su conocimiento todos estos antecedentes", advirtió.

Por ello, añadió, "ante la ausencia de voluntad de parte de las autoridades por entregarnos soluciones, las estrategias de dilación usadas para no responder a nuestros requerimientos y la gravedad de los problemas que nos afectan y atentan contra la seguridad de quienes confían sus vidas en nuestras manos, hemos decidido iniciar una agenda de movilización que comenzará este viernes 6 de octubre, con acciones en todo el territorio nacional", resaltó con énfasis.

Caro dijo que lamentan "profundamente los problemas o inconvenientes que esto puede generar en los usuarios, pero sepan que la falta de soluciones que debieron llegar de las autoridades correspondientes y nuestra misión de velar por la seguridad de las personas, nos han obligado a tomar un camino que no queríamos recorrer, pero que es inevitable no tomar si somos consecuentes con la responsabilidad que nos corresponde".