Policial 05-10-2025

Convenio Gendarmería –SENDA Maule permitió alta de internos con consumo problemático



Seis fueron los internos que egresaron del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) que funciona al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Curicó, quienes tras 1 año de tratamiento y luego de vivir un proceso de terapia, que los mantiene libres de consumo problemático.

Cabe señalar que este convenio se traduce en el que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), aporta con los profesionales que apoyan las terapias de rehabilitación, y Gendarmería brinda un espacio adecuado para estos fines, además de dar las facilidades a los usuarios del programa, junto con disponer de un coordinador local dentro de la Unidad y regional de este centro de tratamiento.

La ceremonia fue encabezada por el Seremi de Justicia y DDhh, Guillermo Miño Reyes, junto a Directora Regional de Gendarmería, coronel Pabla Arias Díaz, y Directora Regional de SENDA, Ana María Rodríguez Salfate, y el Alcaide (s) del CCP de Curicó, Mayor Oscar Cepeda Cifuentes.

Cabe señalar que a nivel regional existen dos CTA, uno al interior del Penal de Curicó (20 cupos-modalidad ambulatoria) y el que funciona al interior del Penal de Talca ( 30 cupos-modalidad residencial).

