Crónica 05-05-2023

Convergencia de Gremios Pyme: “La mayoría de las pymes no hemos llegado a acuerdo por el aumento del salario mínimo y el gobierno quiere instalar forzadamente esa falsa percepción”

- Desde la entidad remarcan que ni ellos ni otros importantes gremios representativos de las empresas de menor tamaño, como la Multigremial, Conapyme, Asech, Fedetur y Achiga suscribieron el documento, por considerar insuficiente la propuesta. “De hecho, en el texto aparece firmando por Convergencia el gerente general de Asexma, que no es parte de nuestra agrupación. Lamentamos que el gobierno pretenda generar confusión en la opinión pública”, indicó Eduardo del Solar, presidente de la instancia.



Desestimando que las empresas de menor tamaño hayan llegado a un acuerdo con el gobierno por el alza del salario mínimo que propone el Ejecutivo, Convergencia de Gremios Pymes se refirió al supuesto acuerdo, afirmando que las principales entidades representativas de las pequeñas empresas no suscribieron el documento por considerar insuficiente la propuesta, ya que tanto Convergencia, como la Multigremial, Conapyme, Asech, Fedetur y Achiga se restaron al no considerarse puntos que para esas organizaciones son clave.

Uno de los aspectos que piden desde Convergencia de Gremios Pymes a la autoridad es que se implementen medidas que permitan a las pymes recuperar los márgenes perdidos especialmente durante el 2022, debido a factores como la inflación de dos dígitos, el aumento del dólar y los fletes, y el alza de los combustibles.

De no darse esa posibilidad, desde Convergencia solicitan que el subsidio cubra el 100% del incremento del salario mínimo, y que ese subsidio sea igual para todas las pymes que lo necesiten, sin importar el tamaño de la empresa, ya que la propuesta establece montos diferenciados según esa variable. También plantean que no exista discriminación para las empresas nuevas, ya que lo definido por la autoridad es que para aquellas que lo soliciten por primera vez, el monto será distinto y menor.

Otro punto que piden considerar es que el Ejecutivo se abra a modificar los contratos de las pymes con el Estado, ya que en muchos casos, son contratos a cinco años que impiden reajustar el aumento de estas variables, cuyos costos deben asumir por completo las empresas de menor tamaño.

Al respecto, el Presidente de Convergencia, Eduardo del Solar, señaló que “el gobierno lo que ha pretendido es instalar en la opinión pública que se llegó a un acuerdo con las pymes por el incremento del salario mínimo y eso está muy lejos de la realidad, ya que los gremios más importantes y representativos nos restamos del acuerdo por no considerarse aspectos que para el mundo de las empresas de menor tamaño son fundamentales. En el documento que se firmó, por ejemplo, aparece firmando por Convergencia el gerente general de Asexma, que no pertenece a nuestra entidad, y eso el gobierno lo sabe, pero quiere generar la falsa percepción que sí nos sumamos al acuerdo”.

“Aquí hay una clara intencionalidad por querer convencer a los parlamentarios que votarán el proyecto, de que se llegó a un acuerdo con el mundo pyme, pero eso no es efectivo y lo queremos dejar claro, porque para la mayoría de este sector, lo acordado es absolutamente insuficiente”, enfatizó Eduardo del Solar.

El presidente de Convergencia indicó que continuarán desplegados hasta lograr que el Ejecutivo acoja nuestros puntos centrales, ya que también nos parece injusto que en la propuesta planteada por el Ministerio de Economía se establezca un monto de subsidio diferenciado según el tamaño de las empresas”, concluyó Del Solar.