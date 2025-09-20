Crónica 20-09-2025

Conversar nos cuida: señales de alerta y recomendaciones en la prevención del suicidio

• De acuerdo con los expertos, expresar lo que sentimos y escuchar activamente a otros puede ser el primer paso para salvar una vida.

• En caso de necesitar ayuda la línea gratuita *4141, disponible 24/7, brinda acompañamiento profesional y orientación inmediata.

Hablar sobre lo que sentimos y estar atentos a quienes nos rodean puede marcar la diferencia. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, especialistas recuerdan que la escucha activa y la detección temprana de señales de alerta son claves para cuidar la salud mental y salvar vidas.

Expertos en salud mental coinciden en que el suicidio es un fenómeno multifactorial, y que ninguna señal aislada determina que una persona esté en riesgo. Sin embargo, existen ciertos indicadores que pueden ayudar a detectarlo a tiempo. “Aislamiento social, irritabilidad, también mayor consumo de sustancias, problemas conductuales y cierto descenso anímico, es decir, experimentar cambios bruscos en su ánimo", son algunas de las señales de alerta que planteó el psicólogo de la Dirección de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Felipe Gutiérrez, quien añadió que a pesar de esto hay algunas personas que viven esas situaciones más en silencio.

El psicólogo recalcó que es importante tanto el acompañamiento profesional como social. "Como sociedad lo que nos falta es conversar, juntarnos, acompañarnos y poder prestarnos apoyo en estas temáticas”, precisó.

“Lo más importante es siempre validar. A nivel cultural las personas tienden a bajarle el perfil a las ideas suicidas de los familiares. Hay que tomar muy en serio las ideas suicidas o lo que se pueda manifestar en relación a eso”, advirtió el psiquiatra de adultos del Centro de Salud Mental Comunitario de Linares, Nicanor Castillo.

En este contexto, el psiquiatra recalcó la importancia de generar apoyo comprensivo y una escucha empática, “no invalidar sus pensamientos y si es necesario ponerlos en contacto con personas de su red familiar y de salud para que pueda recibir la atención adecuada y prevenir conductas de riesgo en el futuro”, añadió.

Cabe destacar que la línea gratuita *4141 está disponible 24/7, donde profesionales de salud mental ofrecen contención, orientación y derivación inmediata a quienes atraviesan crisis asociadas a la conducta suicida.

HABLAR DE SALUD MENTAL

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Universidad de Talca, la Seremi de Salud del Maule, organizó una jornada comunitaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTalca, en su campus de Linares, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de hablar de la salud mental y dar a conocer la red de apoyo disponible.

Durante la jornada se abordaron estrategias de prevención y detección de señales de alerta tanto en población adulta como escolar. Además, se explicaron factores de riesgo y protectores en niños y adolescentes, junto con los canales de ayuda y derivación disponibles.

“Conversando podemos salvar vidas. Existe el mito que hablar de suicidio hace que aumente, eso no es así. Hablar sobre esto puede ser un factor protector porque eso me moviliza a buscar ayuda”, subrayó Daniel Jiménez, director de Salud del Estudiante de la UTalca.

En esta línea, Alejandra Hidalgo, psicóloga y encargada de prevención de suicidio de la Seremi, enfatizó que “hablar de suicidio ayuda a prevenirlo porque le entrega a la población estrategias y herramientas para identificar señales de alerta y conocer los canales de ayuda disponibles”.

Por su parte, la seremi de Salud del Maule, Carla Manosalva, destacó la importancia de fortalecer los espacios de conversación y de promover una escucha activa dentro de la comunidad, como una forma concreta de prevención.

“Es fundamental la labor los equipos de salud mental, pero también de las personas en general de estar atentos y tomar conciencia. Cualquiera de nosotros puede cambiar la vida de una persona simplemente escuchándola”, recalcó la seremi.

"Esta es una temática muy importante para nosotros como universidad, es por eso que tenemos desplegada estrategias de promoción, de prevención de salud mental particularmente de la prevención del suicidio, así como también atención clínica”, destacó Jiménez.

La delegada presidencial de Linares, Aly Valderrama, recalcó la importancia de utilizar todos los espacios para abordar esta problemática. “El llamado es a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, a la sociedad en general a vincularse y ser un agente de cambio y de solución", concluyó.

