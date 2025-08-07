jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Cultura 07-08-2025
    Convocatoria abierta: inscríbete en el Catálogo de Artes del Maule 2025
    • Las inscripciones están disponibles en la página web del Teatro Regional del Maule y serán la antesala de la V versión del Encuentro entre Artistas y Programadores AMA Maule, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre.

    Abierto se encuentra el llamado para integrar el Catálogo de Artes del Maule 2025. La convocatoria está dirigida tanto a nuevos artistas, agrupaciones y colectivos, como a quienes ya forman parte del catálogo y necesiten actualizar su información. Este documento público, gratuito y de libre acceso busca representar la diversidad y riqueza de la escena artística del Maule y será presentado oficialmente en octubre de este año.

    La invitación está abierta a todas las personas creadoras de la región, incluyendo a artistas migrantes que desarrollen su trabajo en el Maule y quieran visibilizar sus propuestas. “Invitamos a las y los creadores a integrar el Catálogo de Artes del Maule, una herramienta que no sólo difunde la diversidad artística, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades de circulación y colaboración. Queremos que el Maule se siga proyectando desde sus talentos, sus propuestas y su identidad, en un espacio común que creamos entre todas y todos”, manifestó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, Franco Hormazábal.

    El Catálogo 2025, en su 8va versión, será también una pieza clave para la realización del V Encuentro entre Artistas y Programadores AMA Maule, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre de 2025. Esta inscripción será requisito indispensable para participar en este importante evento que promueve el diálogo, la circulación y el fortalecimiento de redes entre agentes culturales del Maule y otras regiones.

    Desde su primera edición en 2020, el catálogo ha evolucionado desde las artes escénicas y la música hacia un enfoque más amplio e interdisciplinar, abriendo sus páginas a todas las expresiones artísticas presentes en el territorio.

    Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre. Para conocer más sobre la convocatoria, revisar la octava edición del Catálogo y acceder al formulario de inscripción, visita: www.teatroregional.cl/catalogomaule.


    Freddy Mora | 91

    En Casa de la Cultura de Linares será inaugurada exposición "Artesanía Poética", de Rocío Sandoval
    Con atractiva exposición la Dirección de Arquitectura del MOP celebra sus 150 años en el Maule
    Pase Cultural beneficiará a más de 22 mil personas en la región del Maule
    Cantor campesino Jorge Castro recorrerá el Maule con su nuevo disco “Decidor”
    Centro de Documentación Patrimonial UTalca celebra 10 años
