Cultura 07-08-2025

Convocatoria abierta: inscríbete en el Catálogo de Artes del Maule 2025

• Las inscripciones están disponibles en la página web del Teatro Regional del Maule y serán la antesala de la V versión del Encuentro entre Artistas y Programadores AMA Maule, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre.



Abierto se encuentra el llamado para integrar el Catálogo de Artes del Maule 2025. La convocatoria está dirigida tanto a nuevos artistas, agrupaciones y colectivos, como a quienes ya forman parte del catálogo y necesiten actualizar su información. Este documento público, gratuito y de libre acceso busca representar la diversidad y riqueza de la escena artística del Maule y será presentado oficialmente en octubre de este año.



La invitación está abierta a todas las personas creadoras de la región, incluyendo a artistas migrantes que desarrollen su trabajo en el Maule y quieran visibilizar sus propuestas. “Invitamos a las y los creadores a integrar el Catálogo de Artes del Maule, una herramienta que no sólo difunde la diversidad artística, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades de circulación y colaboración. Queremos que el Maule se siga proyectando desde sus talentos, sus propuestas y su identidad, en un espacio común que creamos entre todas y todos”, manifestó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, Franco Hormazábal.



El Catálogo 2025, en su 8va versión, será también una pieza clave para la realización del V Encuentro entre Artistas y Programadores AMA Maule, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre de 2025. Esta inscripción será requisito indispensable para participar en este importante evento que promueve el diálogo, la circulación y el fortalecimiento de redes entre agentes culturales del Maule y otras regiones.



Desde su primera edición en 2020, el catálogo ha evolucionado desde las artes escénicas y la música hacia un enfoque más amplio e interdisciplinar, abriendo sus páginas a todas las expresiones artísticas presentes en el territorio.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre. Para conocer más sobre la convocatoria, revisar la octava edición del Catálogo y acceder al formulario de inscripción, visita: www.teatroregional.cl/catalogomaule.





