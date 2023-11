Deportes 16-11-2023

Copa Bicentenario: Liceo Valentín Letelier en Damas y Full Linares se quedó con la segunda versión del torneo de Vóleibol

- En la oportunidad se destacó la trayectoria del docente Luis Lara Stolce

El gimnasio del Liceo Valentín Letelier fue el epicentro de la segunda versión de la Copa Bicentenario, organizado por el mismo establecimiento educacional. La ocasión fue propicia para agradecer al maestro Luis Lara Stolce, quien se acoge a retiro tras 42 años de servicio.

Hubo momentos especiales cuando en la ceremonia de premiación del torneo, los ex alumnos y jugadores de la promoción de 1983, le hicieron entrega al profesor de una medalla, destacando el aporte de Lara, a esta disciplina deportiva. Fue precisamente Carlos Parada, ex voleibolista y seleccionado nacional, quien expresó: “queremos hacer este reconocimiento al profesor por su destacada trayectoria, estamos muy orgullosos de su trabajo y dedicación en esta disciplina deportiva tan hermosa que es vóleibol. Disfrutamos de muchos momentos maravillosos, cuando participamos en campeonatos nacionales, los cuales los atesoramosen nuestro corazón, por queremos darle las gracias querido maestro”.

El propio profesor Luis Lara Stolce, agradeció todas las muestras de cariño, señalando que “es algo que uno no lo dimensiona, hasta que llega el momento. Fueron muchos años de entrega al liceo, en los talleres deportivos, gratos recuerdos. Creo que la labor no ha sido en vano. Hemos entregado muchos valores y principios, independiente de los resultados que a veces no se dan. Ahora a descansar, realizar viajes y disfrutar con la familia Uno de los logros que llevaré por siempre fue haber sido campeón nacional en esta disciplina como entrenador. El consejo para los jóvenes, siempre trazarse metas y no claudicar hasta lograr el objetivo. Una ceremonia en la cual contamos con la generación 83, que nos dio tantas satisfacciones. Agradecer a quienes tuve la oportunidad de compartir, recordar a Juanito Sepúlveda y Juan Arroyo, que ya no están, pero que dejaron un gran legado en nuestra ciudad. A los técnicos cubanos que han llegado a Linares. Tenemos un déficit en las competencias escolares, pero en la medida que el vóleibol crezca y se fortalezca vamos a tener grandes jugadores. Agradecer a la directora Isabel Rodríguez, porque siempre estuvo muy cerca, apoyando la gestión. Hemos remozado el gimnasio lo que nos ha permitido realizar este tipo de torneos. A todos, muchas gracias”.

Un dato no menor el próximo año, la tercera versión, llevará el nombre de Luis Lara Stolce.

Los campeones de esta edición, fueron Liceo Valentín Letelier, en Damas y Full Linares en varones.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo