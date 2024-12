Opinión 05-12-2024

Copa Davis 2025



Jaime Fillol

Director del Instituto del Deporte y Bienestar U. Andrés Bello







Desde los tiempos de Luis Ayala (años 60), época amateur, por cierto, que Chile no se enfrentaba con Bélgica en Copa Davis.

El tiempo ha pasado y, curiosamente, el nivel de los tenistas masculinos superiores de cada país, prácticamente, se ha mantenido. Por nuestro lado Luis Ayala, Marcelo Ríos, Fernando González, Nicolás Massú han sido figuras connotadas; por su parte, de Bélgica se reconoce solo a David Goffin y Xavier Malisse en esas instancias.

A fines de enero, se enfrentarán nuevamente en Bélgica y, seguramente, en cancha cubierta. Es probable que los locales vean con ilusión esta oportunidad de elegir una cancha rápida dadas las características de juego de sus jugadores, Goffin y Bergs o Collignon, donde se han impuesto a los chilenos. Sin embargo, no hay registros de Nicolás Jarry contra ninguno de ellos, lo que genera cierta incertidumbre entre ambos países.

Donde sí asoma una diferencia y a favor de Bélgica es en Dobles, donde ellos cuentan con Gille y Vliegen (rankeados 31 en ATP) y Chile no parece tener una pareja consolidada. Pero el Dobles, en este formato de tres días, tiene menos incidencia que el del año pasado, cuando se jugó al mejor de tres partidos.

En definitiva, este duelo está muy parejo y podríamos tener recién una señal luego de ver a todos estos jugadores en encuentros previos y durante el Abierto de Australia. Pero, desde ya les deseamos lo mejor a los nuestros en esta emblemática competencia que, si bien, perdió su formato tradicional, mantiene la expectación del mundo del tenis.