Crónica 10-03-2023

CORE aprobó más de $2.300 millones para pavimentar caminos de Colbún

• La Gobernadora Regional, cristina Bravo puso en Tabla este millonario proyecto que beneficiará a los vecinos de Colbún que por años han tenido que esperar para que pavimenten los caminos de los sectores de Rari, Panimávida, El Sauce, San Juan y San Rafael



El proyecto contempla pavimentación para los caminos, l-331 km. 2,2 al km. 8,00; l-375 km. 2,86 al km. 7,90; de la comuna de Colbún, por un monto de más de 2.300 millones de pesos, los cuales serán financiados a través del Gobierno Regional del Maule.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “estamos muy contentos, porque en una nueva sesión del CORE estamos aprobando recursos que benefician a la comuna de Colbún, al sector de Rari y San Rafael. Nosotros por primera vez en la historia del Gobierno Regional no hacemos diferencias, para nosotros no hay comunas de primera o de segunda y queremos fortalecer los caminos rurales para que nuestra gente deje de comer polvo. Aquí tenemos que pensar con equidad territorial y tenemos que beneficiar a todos los vecinos que lo están pasando mal y que durante mucho tiempo no cuentan con asfalto que es tan necesario para poder avanzar y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. El compromiso nuestro, desde el Gobierno Regional es seguir trabajando junto a nuestros alcaldes y alcaldesas”.



El proyecto favorecerá a los habitantes de la comuna, mejorando la accesibilidad a sus fuentes de trabajo (predios agrícolas), fomentando el traslado y comercialización de sus productos, así también, el acceso a los centros educativos y de salud primaria, favoreciendo además el turismo y la conectividad a centros urbanos.



El alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, acotó que “hemos tenido una muy buena recepción del Gobierno Regional, junto a la Gobernadora Cristina Bravo, quién ha tenido una excelente disposición a aprobar todos los proyectos que le hemos presentado como comuna y el de hoy es emblemático, desde hace mucho tiempo que se estaba trabajando en la ruta que une Panimávida, Rari y Rari adentro y San Rafael, El Sauce y San Juan, dos rutas que pertenecen a Vialidad y que hoy gracias al Gobierno Regional que está colocando los recursos, estamos solucionando el problema de años y años de la gente que está comiendo polvo o barro. Así que muy contento, es una inversión de muchos millones de pesos para nuestra comuna, así que como alcalde muy contento y satisfecho y como siempre lo he dicho muy agradecido del Gobierno Regional y en especial de nuestra Gobernadora Cristina Bravo”.