Nacional 01-11-2023

Core de Aysén rechaza proyecto de $15 mil millones que buscaba implementar 37 buses eléctricos en Coyhaique

Con ocho votos en contra, el Consejo Regional de Aysén decidió rechazar un proyecto de financiamiento de $15 mil millones de dólares que pretendía dotar con 37 buses eléctricos a Coyhaique, hasta hoy la única capital regional que no cuenta con un sistema de transporte público, según acusan sus autoridades. La iniciativa, elaborada durante nueve años entre distintas autoridades y organizaciones civiles, fue impulsada por el Ministerio de Transportes y contemplaba una inversión de $15 mil millones por parte del Gobierno Regional y más de $25 mil millones desde el Gobierno Central.

Entre las múltiples modificaciones que sufrió el proyecto original, a raíz de conversaciones con las mismas comunidades, se optó por incluir proyectos que abarcaban localidades de Valle Simpson, Villa Frei, El Claro y los sectores altos de la ciudad de Coyhaique. Finalmente fue rechazado con cinco votos a favor - oficialismo y DC- y ocho en contra -oposición y un DC-. Terminada la sesión, la gobernadora Andrea Macías criticó a los consejeros que desecharon la iniciativa, declarando en la instancia que "no estar en sintonía con los problemas de las personas es pecado capital en política". Posteriormente, consultada por Emol, la autoridad regional manifestó que la ausencia de transporte público en Aysén tiene como consecuencia las "significativas diferencias" entre la locomoción regulada y no regulada respecto a la calidad de su servicio. "Esto nos afecta porque hoy día el acceso a la locomoción no es algo a lo cual puedan acceder, principalmente personas mayores y estudiantes, que son los grupos más vulnerables que se ven afectados con la no existencia de un sistema de transporte público".