Agricultura 12-01-2025

Corma manifiesta preocupación tras sesión de la Comisión de Agricultura del Senado en Temuco

El gremio forestal expresó su inquietud por los lineamientos actuales de la Ley contra Incendios, destacando la necesidad de incluir medidas que apoyen a los pequeños propietarios, fortalecer la persecución de delitos y asegurar la recuperación de áreas afectadas.

En la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado realizada en Temuco, Corma participó activamente en la discusión sobre los desafíos del sector forestal, donde expuso su preocupación por las condiciones en las que se está formulando la Ley de Incendios y su impacto potencial en los pequeños y medianos propietarios.

Por el gremio forestal participaron: el Presidente Corma, Rodrigo O Ryan; el Gerente General Corma, Antonio Minte; el Presidente Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto; el Gerente de Políticas Públicas, Andrés Meneses y el Consejero de Corma, Patricio Toledo.

El presidente de Corma, Rodrigo O Ryan, destacó que la normativa, tal como está planteada, podría generar serios problemas para los actores, claves para el sector. “Estamos preocupados porque la Ley de Incendios, en su forma actual, se enfoca principalmente en aumentar los requerimientos para los propietarios forestales, sin considerar que los pequeños y medianos no cuentan con las condiciones técnicas ni económicas para cumplirlos sin el soporte del Estado”.

El líder gremial también hizo un llamado a priorizar aspectos fundamentales que no están siendo considerados en la discusión legislativa. “Es imprescindible que la Ley contemple cuatros pilares esenciales: prevención, combate, persecución y recuperación. La persecución es clave, considerando que el 99% de los incendios en Chile tienen causa humana, y en algunas regiones, más del 80% son intencionales, por lo que necesitamos herramientas efectivas para perseguir a los responsables de estos actos que atentan contra la vida y el trabajo de las comunidades”, afirmó.

En la misma línea, Corma subrayó que la legislación debe incluir no sólo medidas de prevención, sino también herramientas innovadoras para el combate de incendios, como la operación aérea nocturna, además de garantizar la recuperación de las áreas afectadas.

“Es fundamental apoyar a los pequeños y medianos propietarios para que puedan recuperar sus sueños y recursos. Muchos de ellos han dedicado su vida a trabajar por el futuro de sus familias, ya sea para la educación de sus hijos o una jubilación, y no podemos dejarlos desprotegidos”, enfatizó O Ryan.