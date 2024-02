Agricultura 09-02-2024

CORMA, Minagri y Medio Ambiente realizan balance de incendios y anticipan estrategia para recuperar bosques

A la fecha, en la región del Biobío se han registrado 825 incendios forestales, lo que representa una reducción del 49% de siniestros y del 90% en daños, en relación al promedio de los últimos cinco años.



Tras semanas de altas temperaturas y el pronóstico de condiciones extremas para los próximos días, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAF, Christian Little, y el Presidente Nacional de CORMA, Juan José Ugarte, se reunieron en Biobío, junto a autoridades locales, para evaluar lo que va de temporada y proyectar las líneas de trabajo para los meses venideros en materias de incendios.



La actividad se realizó en la central de incendios de la empresa Arauco, y contó también con la participación del Gobernador Regional (s), Iván Valenzuela; la Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner; la Seremi de Agricultura, Pamela Gatti; el Director regional de Conaf, Rodrigo Jara, y el representante de la Municipalidad de Concepción, Ian Argo.



En la instancia el presidente nacional de Corma, Juan José Ugarte, instó a fortalecer las coordinaciones para proteger los bosques y con ello la población y sus viviendas. “En Chile somos un gran equipo para detener y combatir de manera efectiva los incendios rurales y proteger a la población y sus casas. Tenemos que seguir fortaleciendo esas capacidades, y lo que se está haciendo bien en la macro zona sur, debemos proyectarlo a las otras zonas del país que tienen importantes déficits en esta materia”.



Agregó que “tenemos que robustecer las capacidades con miras al segundo tiempo de la temporada. Se anticipan temperaturas muy altas, con condiciones del clima que favorecen la propagación explosiva de los incendios. Y por lo mismo hacer un llamado de responsabilidad a la población a obedecer las alertas preventivas, para protegerse de los incendios.



El Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a las investigaciones que se están impulsando a raíz de las denuncias de intencionalidad. “Conversamos que se va a fortalecer la comunicación entre los actores para que logremos formatear una suerte de defensoría de los bosques, que tengamos datos respecto a la conducta. Este año carabineros llevan más de 65 detenidos por incendios, que ya están a disposición de la justicia y la fiscalía”.



Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Christian Little, indicó que “la última semana hemos estado bastante exigidos en distintas regiones. Antes de la emergencia en Valparaíso llevábamos 25.000 hectáreas y ahora estamos en 55.000 a nivel nacional. Esto nos indica que no tenemos que bajar la alerta porque estamos enfrentando un escenario internacional complejo, con una crisis climática, donde ya tuvimos efectos importantes el año pasado”.



La Delegada Presidencial Regional, Daniela Dresdner, manifestó que “el trabajo público-privado es esencial y ya se ha demostrado lo que hemos tenido acá en la región del Biobío, que además los mejores resultados se dan justamente cuando esa coordinación es estrecha”.



En la reunión las autoridades anticiparon que, para las próximas semanas, se pronostican tardes más cálidas de lo normal en gran parte de Chile y con baja probabilidad de precipitaciones.



Impulso al sector forestal

Durante el encuentro, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela fue enfático en señalar que, “el consenso de todos los actores de esta reunión es que necesitamos más bosques, mixtos y resilientes, porque tenemos que capturar carbono y es fundamental también para la industria de la madera y el PIB de esta región, con los empleos que genera el sector forestal”.



Añadió: que “tenemos un compromiso que está en el programa del presidente Boric que va a haber una ley de fomento (…) el concepto que hay es -más bosque- y también -agroforestería sustentable”-que contribuya a un paisaje más resiliente, pero a su vez que recuperemos, después de años de caída, nuestra capacidad de restaurar, reforestar y forestar, porque necesitamos más bosques y eso es fundamental”.



Juan José Ugarte, presidente nacional de Corma, destacó la importancia de los comentarios del ministro, afirmando que, “el sector forestal requiere con urgencia un impulso para rehabilitar los bosques quemados y suelos afectados por incendios, particularmente de pequeños y medianos propietarios forestales. Esta acción es fundamental para sostener un sector clave para el desarrollo sustentable del país y sus regiones”.