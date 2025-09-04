Cultura 04-09-2025

Coro Polifónico “Jesús González Campón” de Linares celebra 74° aniversario

- En el marco de esta celebración se dio inicio a la preparación del libro con la Historia del Coro, que será escrito por Jaime González Colville

Ayer, con una conferencia de prensa en el Salón de Honor de la Municipalidad, oportunidad en la que se dio inicio a lo que a futuro será el libro de la Historia del Coro, escrito por Jaime González Colville, miembro de la Academia Chilena de la Historia, se resaltó el 74° Aniversario del Coro Polifónico “Jesús González Campón” de Linares. La actividad contó con la presencia del alcalde Mario Meza, invitados especiales y coralistas.

Durante su intervención, el presidente de la institución coral, Carlos Bichet, recordó que un 3 septiembre de 1951, nació el Coro Polifónico de Linares. En 1984, al fallecer su fundador, el grupo coral pasó a denominarse “Coro Polifónico Jesús González Campón de Linares”.

“El primer concierto se ofreció el 22 septiembre 1951, con 177 voces cantantes y dando muestra de la extraordinaria calidad de sus integrantes, con las mejores voces linarenses del canto coral, indicó.

Bichet se refirió también a los numerosos encuentros realizados en Linares con participación de coralistas de Chile y del extranjero, haciendo hincapié en la relevancia que tuvo el Encuentro Nacional realizado en 1961, el que también contó con la participación de Los Niños Cantores de Viena. Del mismo modo, destacó las diversas giras realizadas a Argentina.

Por su parte, el historiador Jaime González Colville, resaltó la importancia que tendrá el libro que resumirá en sus páginas los hitos más relevantes del Coro Polifónico de esta ciudad.

Finalmente, el alcalde de Linares, Mario Meza, puso de relieve la cohesión que ha tenido esta institución en su aporte social y cultural a Linares.



