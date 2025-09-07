Opinión 07-09-2025

Coro Polifónico “Jesús González Campón” de Linares -Notable trayectoria coral linarense-

(Manuel Quevedo Méndez)



El 3 de septiembre de 1951, el presbítero español Jesús González Campón, funda el Coro Polifónico de Linares, para promover y difundir el canto coral, para elevar la cultura artística de la comunidad; el 22 septiembre 1951 (177 voces), ofrece su primer concierto mostrando la extraordinaria calidad de sus integrantes; congregando las mejores voces del canto coral linarense.

“En Linares, a veinticinco de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, ante mí Jorge Rojas Humeres abogado Notario y Conservador de Bienes Raíces de este departamento, y testigos, comparecieron don Julio Urzúa Urzúa capitán de Carabineros, y don Manuel Francisco Mesa Seco abogado, chilenos; exponiendo: Que especialmente facultados por el Coro Polifónico de Linares…reducir a escritura pública las siguientes piezas de su libro de actas…”

“Las personas que firman designan a los señores Abogado Dn. Manuel Francisco Mesa Seco, Presbítero Jesús González Campón y Capitán de Carabineros Dn. Julio Urzúa Urzúa, para redactar los Estatutos por los cuales ha de regirse esta Corporación”; de este modo, queda conformada la Corporación, como Coro Polifónico de Linares.

Desde su fundación y hasta el año 1960, importantes presentaciones en giras corales a Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Curicó, Talca y Chillán. Asiste al 1er. Festival de Coros, en Concepción y actúa en el Teatro Municipal de Santiago; luego, en un Clásico Universitario, en la capital de Chile.

1961, organiza el “2° Festival Internacional de Coros”, en Linares; con 40 coros, nacionales y extranjeros, fecha en que Linares recibe, con el apoyo de todos los sectores, a más de dos mil cantantes. Festival Coral más brillante realizado en Chile y único festival, donde participaron por primera vez en Chile, “Los Niños Cantores de Viena".

1961, D. Hermógenes Campos Flores, con la aprobación del director fundador, crea el grupo folclórico del Coro Polifónico, que obtendría tantos triunfos como rama coral. 1961, realiza la primera gira al extranjero, viajando a la República Argentina y visitan las ciudades de Mendoza, San Rafael, General Alvear, San Juan y Malargüe.

1962, a raíz de un compromiso de honor del Coro Polifónico y el Centro Tradicionalista “Fortín Marhue”, el profesor Luis Galdámez Méndez, crea el Grupo Folclórico de Música y Danzas Argentinas, ya que en Malargüe se crearía un grupo de Música y Danzas Chilenas. 1966, gira a Temuco, del Coro, Folclore Chileno y Folclore Argentino, con extraordinario éxito.

1967, regresa a España su director fundador, Mons. Jesús González Campón. Por su brillante y fructífera obra en pro del arte y de la cultura de Linares y de nuestra patria en general, el municipio de Linares, acogiendo la inquietud ciudadana, lo declara Hijo Ilustre de Linares. Después de la partida del director fundador, se hace cargo de la dirección coral el profesor Belisario Prado Mora. Luego, cuando deja el cargo el profesor Belisario Prado Mora, asume el Sr. Rodolfo Ríos Matamala, continúa el sacerdote Francisco Jorquera y posteriormente Domingo Sepúlveda. Llega a la dirección, el profesor de Ed. Musical Patricio Campos Lizana, quien deja la dirección, para viajar a Venezuela, usando una Beca obtenida en el Instituto Nacional de Folclore en ese país.

Desde 1971, hasta 1993, sendas giras a la República Argentina, para la TV de San Rafael y Malargüe, con las ramas artísticas y en conjunto con grupos folclóricos de esas ciudades. Gira a Puerto Montt con visita y actuación en la ciudad de Castro, en su aniversario. Conciertos oficiales, para su aniversario y Fiestas Patrias, en diversos sectores de la ciudad y rurales. Colaboran con la reconstrucción nacional ofreciendo conciertos en Linares, Parral y San Javier. Se hace cargo de la dirección coral, el profesor de Ed. Musical y especialista en Educación de Adultos Luis Galdámez Méndez. Gira a Osorno, invitado por el Circulo de Periodistas y Consejo Local de Deportes, gestión del linarense y ex integrante del coro, periodista Gastón Villagra Parra, con exitosas actuaciones en Puerto Octay y Río Negro. Visitan Osorno, invitados por la Sociedad Agrícola y Ganadera de esa ciudad, para actuar en FISUR. Gira artística a Chiloé, invitados por el Director de Educación de Achao, José Vargas Vega; actuando en Achao, Menchuque, Curaco de Vélez, Dalcahue y Castro. Además de Hermógenes Campos F. y Luis Galdámez, han dirigido los grupos folclóricos Guillermo Sepúlveda Carrasco, Gastón Villagra Parra y Domingo Torres Alarcón.

Aportan para el aniversario de Linares, concierto en la Catedral y en la cuenta pública, en el municipio de Linares.

Diversos actos cívicos y culturales y conciertos de aniversario y Navidad, encuentro de Coros de Profesores en Curicó y en concierto aniversario de Curicó.

1984, fallece en España, su fundador y primer director, Mons. Jesús González Campón. Asume como Director Coral Samuel Gaete Cáceres. Gira a Buenos Aires, Argentina, “Primavera Coral", en Argentina, siendo el Coro Polifónico linarense, el único grupo extranjero. Reciben al coro del “Instituto French” de Buenos Aires.

Encuentros corales nacionales que organiza el Coro Polifónico de Linares, con participación de coros de Chile, como el Coro Ars Viva, Coro Mozart, Coro de la U. de Talca y otros. Continúan sus encuentros internacionales, con asistencia desde Buenos Aires, Neuquén, Cipolleti, de Argentina.

1994, Bicentenario de Linares, Coro de Cámara “Instituto French” Buenos Aires, Orquesta de la Municipalidad de La Matanza Buenos Aires y Coro Polifónico de Linares, crean la Cantata a los 200 años de Linares, con texto del historiador Jaime González Colville. Música y arreglos corales del Director de la orquesta y coro de los visitantes de Buenos Aires, el abogado y músico Marcelo Valva, estrenada el 12 de noviembre de 1994, en la Catedral de Linares. Convergieron esfuerzos, amistad y cariño por Linares, el Coro Polifónico de Linares, Coro “Instituto French” Buenos Aires, Orquesta Municipalidad de La Matanza Buenos Aires, Escuela de Artillería de Linares (varios músicos), Municipio de Linares y Empresa Hidroeléctrica Colbún-Machicura, auspiciador del evento.

1995, Encuentro coral “Las regiones y América Cantan en la Provincia de Linares”, participando 12 coros nacionales y 3 extranjeros; venidos de Perú, Ecuador y Argentina. 1996, "Linares Renacer del Canto Coral Juvenil”, participando coros nacionales como Coro de Niños de la U. de Talca y Coro de la U. de Santiago, y el Coro “Cantus Bellus” Perú; “Coral Canon”, Argentina y el coro “Las Meninas de Petrópolis”, Brasil.

1997, invitados a Encuentros Corales Bonaerenses del Mercosur, Necochea, Argentina, junto a Perú, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina. En 1998, participa, en evento coral del Mercosur, ciudad 25 de mayo, Buenos Aires.

1999 encuentro La Primavera Anuncia el Canto Coral en Linares; acompañan Coro 25 de mayo, Universitario de Bahía Blanca, Coral Lomas de Zamora y el Coro Mixto de Chascomus, todos argentinos.

2000 encuentro Linares Puerta del Canto Coral Americano con la participación del "Coro Normalista de Puebla", México y coros nacionales.






