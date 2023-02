Social 15-02-2023

Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule impulsa el emprendimiento maulino



La Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, e instrumento operativo y ejecutor del Gobierno Regional del Maule, articulador del desarrollo económico, turístico, innovador, cultural y productivo regional.





El objetivo primordial de CRDP es la promoción y fomento del desarrollo económico sostenible y productivo, con ideas innovadoras que aporten a la identidad regional, al respecto la Presidenta de la Corporación Regional CRDP, Cristina Bravo, enfatizó “Para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos desde la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, porque lo que nosotros queremos hoy en día, después de la pandemia, es potenciar el emprendimiento. No solo que nuestras emprendedoras y emprendedores vendan sus productos, sino que se capaciten, mejoren sus habilidades, que además muestren sus productos, no solamente en la región sino también a nivel nacional. Que la gente reconozca que la Región del Maule se caracteriza por tener: emprendedoras, artesanos, cultura, turismo y obviamente por potenciar las tradiciones en las 30 comunas, porque para nuestra administración no existen comunas de primera y segunda categoría, todas son importantes y motores del desarrollo maulino ”.

Durante 2022 CRDP Maule impulsó una serie de iniciativas que fortalecen el desarrollo regional con el objetivo de mitigar el impacto económico que ha dejado la pandemia. Articulando el sector público y privado, la academia y la sociedad civil para avanzar a la descentralización del país y potenciar a la Región del Maule.

Es así como este año se desarrollaron más de 80 expo emprendimientos, con espacios de visibilización y comercialización para cientos emprendedoras y emprendedores en distintos puntos de la región, potenciando a las marcas Market Maule unido al fortalecimiento de nuestros emprendedoras y emprendedoras, motor del desarrollo del Maule

Por su parte, Market Maule siguió creciendo convirtiéndose en la comunidad digital de emprendedores más grande la región quienes recibieron apoyo en la difusión de sus productos y servicios, pero también capacitaciones y fue así como se potenció la academia Market Maule.

El área de innovación impulsó el mejoramiento de capacidades y aumentó el valor agregado a productos con identidad territorial de grupos y organizaciones entre ellos destacan: ACITUR, Cámara de Turismo de Achibueno, Asociación de Guías Turísticos del Maule, Pueblos Indígenas, viñateros del Maule, San Javier Emprende, A.G. Guías de Turismo, entre otros. Sumado a organizaciones de artesanos, orfebres y emprendimientos del rubro gastronómico.

Destacamos también, el diseño de 10 rutas turísticas que favorecerán al desarrollo territorial y posicionar nuestra región como un polo turístico que resguarda el patrimonio la cultura y las tradiciones.

La CRDP sostiene un trabajo transversal con los 30 municipios, destacando la coordinación directa con las oficinas de fomento productivo, además del apoyo en capacitación para sus encargados y encargadas.

Finalmente, el compromiso de la CRDP es seguir trabajando para fortalecer el desarrollo regional, mancomunadamente con los distintos sectores productivos fortaleciendo y generando nuevos vínculos en conjunto con el Gobierno Regional del Maule.