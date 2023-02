Crónica 17-02-2023

Correoschile realizará envíos sin costo para 25 comunas afectadas por los incendios forestales



“Diariamente recorremos cada rincón de nuestro país para cumplir el rol social que nos mueve y que nos permite conectar Chile. Este nivel de cercanía nos impulsa a empatizar aún más con las comunidades afectadas. Por eso, queremos aportar como empresa pública, comprometiendo nuestra capacidad logística y extensa red de distribución al servicio de quienes más lo necesitan”, explicó la presidenta del directorio de la empresa, Gloria Maldonado.







Asegurar la conectividad para quienes han sido afectados por los incendios forestales en la zona centro-sur del país, es prioritario para iniciar su reconstrucción. Y para contribuir en este propósito, CorreosChile anunció un importante beneficio que permitirá enviar desde cualquier parte de Chile y sin costo, correspondencia y paquetería a 25 comunas en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble y La Araucanía.



La información fue dada a conocer por la presidenta del Directorio de CorreosChile, Gloria Maldonado, quien destacó que esta acción busca facilitar el envío de ayuda a miles de personas que han resultado damnificadas desde distintos puntos del país. “Diariamente recorremos cada rincón de nuestro país para cumplir el rol social que nos mueve y que nos permite conectar Chile. Este nivel de cercanía nos impulsa a empatizar aún más con las comunidades afectadas. Por eso, queremos aportar como empresa pública, comprometiendo nuestra capacidad logística y extensa red de distribución al servicio de quienes más lo necesitan”, explicó la presidenta del directorio de la empresa.



Esta no es primera vez que CorreosChile pone su operación al servicio de los afectados por los incendios forestales. En 2017, la empresa implementó una campaña de similares características para ir en ayuda de los habitantes de Santa Olga, en la Región del Maule. “Correos no puede quedarse al margen de este tipo de contingencias. Esperamos que esta iniciativa permita que muchas personas puedan recibir la ayuda que requieren”, añadió.



Desde CorreosChile detallaron que la campaña de apoyo a las zonas afectadas por incendios estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y contempla el envío de Documento Express de hasta 1 kg y Paquetería Express, cuyo peso no exceda los 10 kg. Así, cualquier persona dentro de Chile que quiera hacer llegar un envío a quienes hayan resultado damnificados, podrán hacerlo de forma totalmente gratuita desde sus sucursales.



La empresa también está apoyando distintas iniciativas del Estado, a través de la distribución gratuita de ayuda a las localidades afectadas.

















PUNTOS DE ADMISIÓN INCLUIDOS EN LA CAMPAÑA

PUNTOS DE ADMISIÓN DIRECCION COMUNA

Angol Lautaro 226 Angol

Victoria Calama 1208 Victoria

Lautaro O Higgins 1050 Lautaro

Traiguén Coronel Urrutia 467 Traiguén

Collipulli O Carrol 785 Collipulli

Arauco Caupolicán 497 Arauco

Mulchén Aníbal Pinto 473 Mulchén

Tomé Ignacio Serrano 1055 Tomé

Penco O Higgins 500 Penco

Quirihue Esmeralda 698 Quirihue

Coelemu Francisco Barros 229 Coelemu

Nacimiento Aníbal Pinto 477 Nacimiento

Purén Urrutia 304 Purén

Los Sauces Balmaceda 330 Los Sauces

Lumaco Prat 392 -B Lumaco

Renaico Avda. Lorenzo de la Maza 605 Renaico

Negrete 10 de Julio 236 Negrete

Yumbel O Higgins 899 Yumbel

Florida Ortiz de Rosas 566 Florida

Santa Juana Colo Colo 566 Santa Juana

Corral Miraflores 33 Corral

Quillón 18 de Septiembre 250 Quillón

Ñipas Nicasio Alarcón 416 Ranquil

San Fabián de Alico 21 de mayo s/n San Fabián

Ninhue Av. Prat 405 Ninhue



* En el caso del Paquete Express, la sumatoria de sus lados no puede superar los 3 metros y ninguno de sus lados puede superar los dos metros.