Política 22-06-2025

Corte de Apelaciones rechazó solicitud de desafuero contra el diputado Alexis Sepúlveda (PR)

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó la solicitud de desafuero presentada en contra del diputado Alexis Sepúlveda (PR), en el marco de una presentación por el presunto delito de injurias hecha por un ex director de Vialidad.

El Tribunal de Alzada en el fallo indicó que “de los dichos del señor Sepúlveda Soto, se desprende que no existe una imputación directa de la comisión de un delito”. Y agrega que el artículo 29 de la Ley N 19.733, í °, que establece “que no constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar”.

Al respecto el diputado Alexis Sepúlveda manifestó que estamos muy contentos y tranquilos, por cierto, por el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó la petición de desafuero en mi contra”.