Política 06-08-2023

Corte Suprema declara admisible reclamación contra Consejo Constitucional por enmiendas



La Corte Suprema, actuando de oficio, declaró admisible el reclamo interpuesto por la bancada Unidad para Chile contra el Consejo Constitucional, por las enmiendas que buscan sumar tres nuevos capítulos a la propuesta de Constitución del anteproyecto de la Comisión Experta.

En la resolución, la Corte Suprema deja sin efecto su propia resolución del pasado uno de agosto, declara no ha lugar el recurso de reposición y, en su lugar, actuando de oficio, declara admisible el requerimiento presentado el 30 de julio por las bancadas de los partidos Comunista, Socialista, Convergencia Social, Revolución Democrática.

La Suprema solicitó a la Presidencia del Consejo Constitucional un informe que de acuerdo con lo que señala el Auto Acordado deberá indicar: “lo pertinente respecto al vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y referirse a los efectos del acto impugnado”. Desde la notificación, la presidencia tendrá un plazo de dos días para evacuar dicho informe a la Corte.

La acción interpuesta, alega infracciones a normas del reglamento de funcionamiento de los órganos del Proceso Constitucional y al artículo 152 de la Constitución, ya que, según sostiene, se afectaría la deliberación democrática en el Consejo Constitucional. A juicio de los consejeros oficialistas, el reglamento del Consejo Constitucional permitiría generar enmiendas al anteproyecto redactado por los expertos, pero no así acápites completos.