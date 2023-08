Política 16-08-2023

Corte Suprema rechaza reclamo y Consejo Constitucional debatirá enmiendas que crean nuevos capítulos



La Corte Suprema resolvió rechazar el reclamo que presentaron consejeros (as) del bloque Unidad para Chile que buscaba dejar fuera las enmiendas destinadas a sumar tres nuevos capítulos al anteproyecto de la Comisión Experta. Tales indicaciones sobre Seguridad Púbica; Fuerzas Armadas; y Defensoría de las Víctimas fueron incorporadas por las bancadas del Partido Republicano y Chile Vamos.

Por unanimidad, los ministros de la sala especial del máximo tribunal, Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Mario Carroza, Arturo Prado y María Cristina Gajardo, a través de un fallo de 12 hojas, se refirieron al fondo del recurso tras declarar de oficio su admisibilidad. La Corte solicitó un informe a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, y tras ello, escuchó los alegatos de los abogados de ambas partes, y el viernes de la semana pasada la sala se reunió y tomó la decisión de rechazar la reclamación, la que fue informada este lunes.

En lo sustantivo, la resolución sostiene: «que lo razonado resulta suficiente para concluir que la decisión adoptada por la recurrida, en tanto declaró admisible ciertas enmiendas, no infringió normas del procedimiento que pudieran haber causado un vicio de carácter esencial, por lo que los recursos intentados no pueden prosperar y deben ser desestimados. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 156 de la Constitución Política de la República, se rechazan las reclamaciones deducidas en contra del Consejo Constitucional”.