Social 22-11-2023

Cosoc del IPS Maule finalizó su trabajo del año

** Durante la última sesión consejeros abordaron temas de su interés, resaltaron el trabajo realizado y proyectaron parte de lo que será su labor en 2024.





Una rápida mirada a lo más destacado de su trabajo del año, especialmente lo realizado durante el último mes, en el que tomaron parte en un encuentro nacional de los Consejos de la Sociedad Civil, COSOC IPS, realizaron los consejeros durante su última sesión de este 2023, realizada en Talca.



En su balance anual, que entrega sólo cifras y comentarios positivos, se dieron espacio para proyectar parte de lo que será su labor en 2024 y reconocer, que lo obrado durante este período ha sido altamente significativo para ellos y sus asociados.



Eduardo Herrera Espinoza, presidente (s) del COSOC del IPS Maule y representante de la Asociación de Usuarios PRAIS de Talca, hizo notar la organización. “Muy buenas las reuniones respecto de lo que se planificó, los contenidos quedan claros y tenemos espacio para intercambiar opiniones con los expositores, lo que, junto al trabajo del año, me parece excelente” comentó.



Coincidentes con ellos, el resto de los consejeros presentes, destacaron la forma de trabajo y la calidad de los temas incorporados en cada una de las asambleas del año. En forma particular, esta vez, estuvieron de acuerdo en resaltar la pertinencia de las dos exposiciones que hicieron parte de la tabla y que dijeron relación con el beneficio Aguinaldo de Navidad y con la campaña “Más Vale Prevenir”, difundida por el IPS durante el último tiempo.



A cargo de estas exposiciones, estuvieron Luis Martínez Villa, Coordinador de Clientes y Héctor Villar Alcántara, secretario ejecutivo del COSOC y analista de Canales del IPS Maule.



Consultado, Waldo Quevedo Araya, Director Regional del IPS Maule, destacó el trabajo y compromiso de los consejeros. “Una característica muy particular de nuestro COSOC y que deseo resaltar y agradecer, es el compromiso y la seriedad de sus integrantes, cada uno en representación de sus respectivas agrupaciones, se han transformado, con su responsabilidad en eje y ancla de este trabajo que institucionalmente valoramos porque nos permite el contacto permanente con la comunidad que ellos representan” subrayó.