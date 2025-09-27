sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 27-09-2025
    CPLT anuncia la conformación de su nuevo Consejo de la Sociedad Civil
    Publicidad 12

    El Consejo para la Transparencia (CPLT) informa que ha finalizado el proceso de elección y conformado su Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) para el periodo 2025-2027. Este mecanismo de participación ciudadana está integrado por 12 organizaciones que representan a la sociedad civil de manera diversa y pluralista.
    La elección, que se llevó a cabo entre junio y agosto, contó con la participación de 16 candidaturas. Un padrón electoral compuesto por 119 organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del país estuvo habilitado para votar.
    En la etapa final, y de acuerdo con el artículo 19 del reglamento, se realizó un sorteo para definir dos de los cupos restantes tras un empate entre el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el Comité de Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS).
    Freddy Mora | Imprimir | 16

    Otras noticias

    Proponen aumentar a tres meses fuero laboral por el fallecimiento de un hijo
    Proponen aumentar a tres meses fuero laboral por el fallecimiento de un…
    Inician estudio de proyecto que crea Sistema Nacional de Gestión de Datos
    Inician estudio de proyecto que crea Sistema Nacional de Gestión de Datos
    Cámara: Comisión de Agricultura analizó realidad nacional de la apicultura
    Cámara: Comisión de Agricultura analizó realidad nacional de la apicultura
    Rechazan idea de regularizar a todos los migrantes con el pretexto de mano de obra agrícola
    Rechazan idea de regularizar a todos los migrantes con el pretexto de mano…
    Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los DD.HH a conscriptos entre 1973 y 1990
    Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para