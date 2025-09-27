Política 27-09-2025

CPLT anuncia la conformación de su nuevo Consejo de la Sociedad Civil



El Consejo para la Transparencia (CPLT) informa que ha finalizado el proceso de elección y conformado su Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) para el periodo 2025-2027. Este mecanismo de participación ciudadana está integrado por 12 organizaciones que representan a la sociedad civil de manera diversa y pluralista.

La elección, que se llevó a cabo entre junio y agosto, contó con la participación de 16 candidaturas. Un padrón electoral compuesto por 119 organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del país estuvo habilitado para votar.

En la etapa final, y de acuerdo con el artículo 19 del reglamento, se realizó un sorteo para definir dos de los cupos restantes tras un empate entre el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el Comité de Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS).

