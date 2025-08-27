Política 27-08-2025

CPLT gana 9 de cada 10 casos en lo que va del año en tribunales

Con un contundente 90% de fallos favorables en lo que va del año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) consolida su rol como garante del derecho de acceso a la información pública, defendiendo exitosamente sus decisiones frente a reclamos de ilegalidad presentados por diversos organismos del Estado o eventualmente solicitantes de información.

Es importante destacar que cuando una institución pública no está conforme con una decisión del CPLT —particularmente aquellas que acogen un amparo y ordenan entregar información—, tiene la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Adicionalmente, este mismo recurso puede interponerse por el solicitante de la información contra una decisión del CPLT que rechaza un amparo decretando la reserva de la información requerida.

Este mecanismo judicial busca que el tribunal revise si la decisión del Consejo se ajusta o no a la Ley de Transparencia. Durante este proceso, tanto el Consejo como la persona solicitante de la información deben ser notificados y tienen derecho a defender su postura. El tribunal, finalmente, resuelve si acoge o rechaza el reclamo. Es decir, si anula o ratifica la decisión del CPLT.

Durante el primer semestre de 2025, las Cortes de Apelaciones han dictado 62 sentencias en causas relacionadas a reclamos de ilegalidad contra decisiones del Consejo, de las cuales 56 fueron favorables a la posición del CPLT, confirmando así su interpretación de la Ley de Transparencia y reafirmando, en consecuencia, su compromiso con una gestión pública abierta y fiscalizable.

